Agencias

La balanza comercial de España con Estados Unidos, gráficos

Las ventas españolas al mercado norteamericano registraron una caída significativa en 2025, al reducirse un 8% y alcanzar los 16.716 millones de euros, según datos oficiales recogidos en informes recientes sobre relaciones comerciales bilaterales

Guardar

El informe sobre la balanza comercial bilateral recoge que las ventas españolas hacia Estados Unidos descendieron en 2025 y totalizaron 16.716 millones de euros, lo que representa una reducción interanual del 8%. Según datos oficiales citados por EpData, esta variación refleja un cambio en la dinámica comercial entre ambos países, dentro del contexto de las relaciones económicas entre España y la mayor economía norteamericana.

EpData publicó que el retroceso en las exportaciones españolas forma parte de una tendencia registrada en los informes recientes que monitorean el intercambio comercial entre España y Estados Unidos. Los datos revelan que este descenso en las exportaciones sitúa el valor de las ventas en uno de los niveles más bajos de los últimos años, tras cerrarse el ejercicio 2025 con un saldo inferior al registrado en 2024.

El medio EpData detalló que el análisis de la balanza comercial muestra que la diferencia entre las importaciones y exportaciones incide directamente en los resultados económicos de ambos países. La caída de las ventas españolas se da en un contexto donde los productos nacionales han visto una menor demanda en el mercado estadounidense. Esta contracción afecta a diversos sectores que tradicionalmente mantenían una relación comercial estable con el país norteamericano.

De acuerdo con los datos recogidos por EpData, la contracción en las exportaciones responde a factores que modificaron el volumen de transacciones realizadas a lo largo de 2025. Los gráficos incluidos en los informes permiten comparar la evolución interanual y evidencian una disminución porcentual que marca un cambio relevante respecto a ejercicios anteriores.

Las cifras difundidas muestran una correlación entre la disminución de las ventas y las condiciones del mercado a nivel global, en las que influyen variables como la demanda interna en Estados Unidos y las circunstancias macroeconómicas internacionales. Según publicó EpData, estas condiciones llevaron a un menor flujo de productos españoles al otro lado del Atlántico en el último año.

Los informes recientes también ofrecen una perspectiva sobre el saldo de la balanza comercial entre ambos países, reflejando de forma gráfica la reducción en las exportaciones españolas. EpData consignó que este descenso implica consecuencias para sectores industriales, agroalimentarios y de servicios, grupos que históricamente integran la mayor parte de las ventas hacia Estados Unidos.

Según la información oficial recogida en el análisis, la cifra de 16.716 millones de euros en ventas coincide con un periodo de ajustes en las relaciones bilaterales. El medio EpData sugiere que se mantiene el seguimiento a la evolución de estos datos, dada la importancia del mercado estadounidense para el tejido exportador español.

EpData facilita el acceso a los gráficos y estadísticas detalladas sobre la balanza comercial a través de su plataforma digital, para quienes requieran profundizar en los datos o consultar información adicional sobre el comportamiento de las exportaciones e importaciones entre España y Estados Unidos.

Temas Relacionados

Balanza comercialEspañaEstados UnidosEpDataExportacionesImportacionesUnión EuropeaNorteaméricaComercio internacionalDatos económicosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

VÍDEO:Llorca insta a Sánchez a "recapacitar" sobre EEUU: "Cuando uno dirige el país, no lo dirige para los que le votan"

El jefe del gobierno valenciano urge a la máxima autoridad española a replantear su postura frente a la tensión diplomática y a priorizar el diálogo con aliados, alertando sobre el impacto de la incertidumbre en empresarios y sectores clave del país

VÍDEO:Llorca insta a Sánchez a

Fenin destaca el compromiso de la industria de tecnología sanitaria con la sostenibilidad medioambiental

Expertos señalan que impulsar la innovación verde y aplicar criterios ecológicos en hospitales resulta esencial para un sistema preparado ante desafíos actuales, subrayando la importancia de la colaboración entre entidades públicas y empresas para reducir el impacto ambiental del sector

Fenin destaca el compromiso de

La hipoteca fija supone el 63,95% de las nuevas firmas y gana casi 15 puntos desde 2020, según pisos.com

Las entidades financieras han experimentado un giro notable en España desde 2020, ya que la opción que garantiza estabilidad mensual supera ampliamente a otras modalidades, impulsada por la volatilidad de los intereses y la preferencia familiar por certidumbre económica

La hipoteca fija supone el

The Boxer Day celebrará el 8M con una velada íntegramente femenina en el Teatro Las Vegas de Madrid

Jennifer Fernández y Clara Cortés debutarán como profesionales en un histórico evento de boxeo femenino en Madrid, donde atletas de diversos clubes competirán para visibilizar y fortalecer el papel de la mujer en este deporte de contacto

The Boxer Day celebrará el

El Rey protagoniza una "cercana" visita a los usuarios de Aspace en Dos Hermanas: "Conoceros ha sido un regalo"

El Rey protagoniza una "cercana"