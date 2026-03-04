El general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, indicó que el país persa ha mantenido una postura de moderación pese a sus capacidades, refiriéndose a los ataques recientes que han causado la muerte de más de 1.000 personas en Irán, incluyendo figuras de alto rango, según informó la agencia de noticias iraní Tasnim. En este contexto, Shekarchi advirtió que cualquier ofensiva israelí contra la legación diplomática iraní en Líbano desencadenaría una respuesta inmediata contra las representaciones diplomáticas de Israel en todo el mundo.

La declaración fue realizada en un clima de tensión tras la confirmación del fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo iraní, así como varios ministros y altos mandos militares, víctimas de la ofensiva combinada de Estados Unidos e Israel en la región, de acuerdo con Tasnim y la Media Luna Roja iraní. El portavoz militar iraní especificó: "Si el régimen sionista comete un crimen así y ataca la Embajada iraní en Líbano, nos obligará a considerar a todas las embajadas israelíes en el mundo como objetivos legítimos y definitivamente tomaremos medidas en represalia", cita reproducia por la agencia Tasnim.

A pesar de estas advertencias, Shekarchi argumentó, según recogió el medio iraní, que Teherán hasta ahora "ha ejercido moderación" por "consideraciones internacionales y el respeto por las relaciones con países de todo el mundo", añadiendo que "la República Islámica de Irán no tiene ningún conflicto ni hostilidad con otros países". Sin embargo, describió la actitud del Estado israelí como expansionista: "Israel ya ha demostrado otras veces que 'no reconoce límites ni fronteras para sus acciones'", remarcó, según publicó la agencia.

La amenaza de represalia iraní surge en medio de una escalada de acciones armadas. Según consignó Tasnim, las fuerzas iraníes ya han lanzado misiles y drones dirigidos contra territorio israelí y bases de Estados Unidos en países de Oriente Próximo. La situación ha contribuido a un aumento de la tensión en la región, mientras los países observan las posibles consecuencias de una extensión del conflicto a embajadas e intereses israelíes fuera de la zona.

Las declaraciones del general Shekarchi dejan en claro la postura de Teherán tras los ataques sufridos y la intención de responder de manera directa frente a cualquier ataque israelí contra sus instalaciones diplomáticas, según reportó la agencia internacional. El portavoz reiteró que Irán "está decidida a poner de rodillas al régimen sionista y a su patrocinador, Estados Unidos, y no dará marcha atrás en este camino", mensaje que marca la postura oficial en medio de un escenario regional convulsionado.

El balance de víctimas tras los ataques contra Irán incluye, según la Media Luna Roja confirmada por Tasnim, la muerte de líderes clave del gobierno y operadores militares, así como numerosos civiles. La reacción iraní frente a estas pérdidas se ha centrado en la posibilidad de expandir el enfrentamiento fuera de los límites tradicionales de la región.

El intercambio de ataques y amenazas ha elevado el riesgo de nuevas acciones que involucren a objetivos diplomáticos, algo poco habitual en los conflictos recientes entre ambos países. La representación diplomática iraní en Líbano se ha convertido en el foco de atención tras la declaración de Shekarchi, haciendo explícita la posibilidad de una respuesta de alcance global dirigida a embajadas israelíes en varios países.

Según lo publicado por la agencia Tasnim, el ejército de Irán ha expresado que su política exterior busca evitar conflictos directos con otras naciones, aunque las circunstancias actuales podrían forzar cambios en esa estrategia. El contexto internacional, señalado por Shekarchi, ha influido en la toma de decisiones, pero los incidentes recientes están modificando las líneas de acción.

Los acontecimientos en torno a las embajadas y la postura militar de Irán se enmarcan en las consecuencias de la ofensiva militar estadounidense e israelí en la región, que ha generado una cadena de respuestas, incluyendo ataques a instalaciones militares y políticas de endurecimiento en materia de seguridad. Según los reportes recopilados por Tasnim, las Fuerzas Armadas iraníes consideran estos hechos al definir el alcance de sus eventuales represalias, mencionando como justificación las bajas y daños sufridos por el país.

Las declaraciones del portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes y su amenaza de atacar embajadas israelíes se fundamentan en la interpretación de los recientes bombardeos como crímenes que merecen una reacción proporcional, sosteniendo la necesidad de defender la soberanía y responder, según manifestó, dentro de los límites fijados por la propia situación internacional, según lo destacó la agencia iraní.