Mandatario peruano lamenta "percepción equívoca" por sus declaraciones sobre pueblo judío

Lima, 29 abr (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, lamentó este miércoles que sus recientes declaraciones hayan generado "una percepción equívoca" sobre el pueblo judío en el inicio de la II Guerra Mundial, tras afirmar públicamente que los judíos empujaron a Alemania a ese conflicto por controlar el comercio de ese país.

Un comunicado de la Presidencia de Perú indicó que las declaraciones de Balcázar, que provocaron el enojo de las embajadas de Alemania e Israel en Lima y el pedido que se retracte de ellas, reflejaban la opinión del autor español Antonio Escohotado, en el libro "Los enemigos del comercio", sobre el desarrollo comercial y económico europeo.

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En tal sentido, el despacho presidencial expresó que el Estado peruano ha sostenido consistentemente que "el fanatismo nazi fue la causa de aquella deflagración bélica y culpable del imperdonable genocidio del pueblo judío".

"Esta histórica posición, que llevó al Perú a apoyar firmemente la creación del Estado de Israel, se mantiene invariable", apuntó.

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Subrayó que Balcázar expresa su más enérgico rechazo al genocidio cometido contra el pueblo judío en el marco de la II Guerra Mundial, reitera su condena contra el antisemitismo y toda clase de discriminación y expresa su solidaridad con las víctimas del holocausto.

La delegación alemana y la israelí apuntaron que "la afirmación de que los judíos controlaban el comercio alemán y el sistema bancario alemán, y que por lo tanto, empujaron a los alemanes a la II Guerra Mundial, es absurda, históricamente insostenible y viola toda la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por los nazis".

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"Cabe recordar que fueron Adolf Hitler y los nazis quienes iniciaron la II Guerra Mundial al atacar Polonia en 1939", señalaron.

Asimismo, remarcaron que "la ideología nazi, racista y antisemita, no solo discriminó a sus ciudadanos judíos, sino que resultó en el asesinato de seis millones de judíos en campos de concentración", de modo que "el antisemitismo no puede ser trivializado bajo ninguna circunstancia".

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Durante un discurso que ofreció este martes en la Cámara de Comercio de Lima (CCL) por los 138 años de esta institución, el gobernante peruano mencionó el libro 'Los enemigos del comercio', del español Antonio Escohotado, para enumerar una serie de momentos históricos sobre el desarrollo del comercio.

En ese sentido, afirmó que hay que saber "cómo nacieron las letras de cambio, cómo se movió el comercio internacional" y añadió que también se debe recordar "qué papel tuvieron los judíos en el comercio internacional y nacional en Alemania".

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"Cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos", sostuvo ante el auditorio antes de agregar que esto sucedió "porque controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura".

Las declaraciones del mandatario pasaron desapercibidas en un primer momento, pero este miércoles comenzaron a ser replicadas por medios locales, en medio de las primeras reacciones de miembros de la comunidad peruano-judía, como el abogado y analista político Jeffrey Radzinsky, quien las rechazó en la red social X.

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"Como peruano y judío, mi crítica a los comentarios del presidente Balcázar. Sus prejuicios y mentiras refuerzan estereotipos antisemitas", denunció.

Posteriormente, la Asociación Judía del Perú (AJP) emitió un pronunciamiento en el que mostró su "estupor" ante las expresiones del gobernante y sostuvo que "es increíble que en pleno siglo XXI argumentos que son dignos de oscuros tiempos medievales sean usados para culpar a las víctimas de su propio holocausto".

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Tras repudiar "estas lamentables expresiones", la asociación enfatizó que espera "una pronta disculpa pública" de quien "representa a todos los peruanos". EFE