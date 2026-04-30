Actividad manufacturera china se mantiene estable según Pekín, y acelera en índice privado

Pekín, 30 abr (EFE).- La actividad manufacturera de China se mantuvo en expansión en abril, con una lectura oficial estable y una mejora más acusada en el índice privado RatingDog, según datos divulgados este jueves.

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) bajó una décima respecto a marzo, hasta los 50,3 puntos, mientras que el elaborado por la calificadora S&P y divulgado por la consultora RatingDog subió desde los 50,8 hasta los 52,2 enteros.

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A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción.

El dato oficial quedó por encima de lo esperado por los analistas, que apuntaban a una bajada hasta los 50,1 puntos, mientras que la lectura de RatingDog también superó el consenso, que situaba el indicador en torno a los 51 enteros.

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La ONE destacó que el PMI manufacturero encadenó dos meses por encima del umbral de expansión, con un índice de producción de 51,5 puntos, una décima más que en marzo, y un subíndice de nuevos pedidos de 50,6 puntos, un punto menos que el mes anterior pero todavía en terreno positivo.

No obstante, el inventario de materias primas, el empleo y los plazos de entrega de proveedores siguieron en terreno de contracción, con 49,3, 48,8 y 49,5 puntos, respectivamente.

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La estadística de la ONE Huo Lihui afirmó que la actividad manufacturera mantuvo en abril un comportamiento "generalmente estable" y que el sector "prolongó una buena tendencia operativa", apoyado en la expansión de la producción y la demanda.

La ONE también señaló que los precios siguieron en niveles elevados: el índice de precios de compra de materias primas se situó en 63,7 puntos y el de precios de salida de fábrica, en 55,1, en un contexto de fluctuaciones en algunas materias primas.

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RatingDog, por su parte, apuntó al mayor ritmo de mejora de la industria manufacturera china desde diciembre de 2020, impulsado por el avance de la producción, los nuevos pedidos y el lanzamiento de nuevos productos.

El fundador de la consultora, Yao Yu, afirmó que el PMI de abril subió a 52,2, lo que supone "una expansión clara" y "un nuevo máximo desde 2021".

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Según Yao, la mejora procede de un repunte tanto de la producción como de la demanda, aunque advirtió de que "no todas las señales son positivas", ya que la expansión productiva aún no se ha trasladado a una recuperación del empleo.

"Esa recuperación sin empleo provocará una divergencia en la estructura económica", señaló Yao, quien añadió que la recuperación podría seguir concentrada en el lado de la oferta y necesitar más apoyo del consumo final y de la mejora de los balances de los hogares.

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La ONE también publicó hoy su PMI no manufacturero, que mide la actividad en los sectores de servicios y construcción, y que bajó de 50,1 a 49,4 puntos, por debajo de lo previsto por los analistas, que esperaban una lectura de 49,9.

El subíndice de servicios cayó seis décimas, hasta 49,6 puntos, mientras que el de construcción retrocedió 1,3 puntos, hasta 48,0, según la ONE.

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El PMI compuesto, que aúna la evolución de la industria manufacturera y no manufacturera, se situó en 50,1 puntos, cuatro décimas menos que en marzo, aunque todavía por encima del umbral que separa expansión de contracción. EFE