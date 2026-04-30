Congreso salvadoreño cambia formación de ente Supremo Electoral con reforma Constitucional

San Salvador, 29 abr (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la noche de este miércoles una reforma constitucional que modifica la formación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al retirar a los partidos la facultad de proponer ternas para tres de sus cinco magistrados, que ahora serán elegidos en un proceso público basado en meritocracia y sin afiliación partidista.

La reforma, aprobada con 57 de 60 votos del partido gobernante Nuevas Ideas (NI) y sus aliados, modifica el artículo 208 de la Constitución, que hasta antes de esta enmienda establecía que tres de los cinco magistrados del TSE eran escogidos de entre las ternas presentadas los tres partidos que obtuvieron el mayor número de votos en las elecciones presidenciales.

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Esta conformación permitía que al menos dos magistrados fuesen elegidos por el Congreso de las propuestas de los partidos que perdieron las elecciones y uno para el partido gobernante, que era el presidente del organismo. Los otros dos magistrados se seguirán escogiendo de las propuestas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La nueva redacción, que fue propuesta por el actual presidente del Congreso, Ernesto Castro, establece que la convocatoria para elegir a los tres magistrados que antes le correspondían a los partidos será pública y que una comisión de diputados escogerá y propondrá al pleno a los candidatos para su votación "sin ningún tipo de cuota partidaria" y basándose en la "meritocracia".

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"Habrá un Tribunal Supremo Electoral que estará formado por cinco magistrados, quienes durarán seis años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos serán elegidos de un proceso general y público que la comisión respectiva realice", dice la redacción aprobada y que se debe ratificar.

Además, añadió que "en ambos casos, los aspirantes deberán reunir los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no tener ninguna afiliación partidista".

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No es la primera vez que el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, o su partido impulsa reformas en materia electoral antes de celebrarse comicios, dado que los próximos están previstos para febrero de 2027.

En 2023, meses antes de las elecciones generales de 2024, se redujo el número de diputados de 84 a 60 y se modificó la fórmula para repartir los votos y asignar los escaños, entre otros cambios.

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En la jornada de este miércoles, el oficialismo también aprobó una reforma constitucional para que los salvadoreños que viven en el extranjero tengan una representación directa en el Órgano Legislativo. EFE