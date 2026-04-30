Canciller de Bolivia califica como "logro histórico" la reciente visita de su par de Chile

La Paz, 29 abr (EFE).- El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, calificó este miércoles como un "logro histórico" la visita efectuada la semana pasada por su homólogo de Chile, Francisco Pérez Mackenna, aunque reconoció que el restablecimiento pleno de las relaciones entre ambos países "todavía va a tomar tiempo".

El ministro dijo a los medios en La Paz que "es histórico" que un canciller de Chile visite Bolivia "con una delegación" como la que le acompañó "para discutir temas de la agenda bilateral".

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"El haber logrado en menos de seis meses la visita de un ministro de Relaciones Exteriores de Chile que ha expresado una voluntad completamente amplia para trabajar temáticas variadas, seguridad, migración, estatus migratorio, agricultura, tecnología, energía, puertos, conectividad, está planteando un logro histórico", manifestó.

Aramayo admitió que "es un camino que todavía va a tomar tiempo para hablar del restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas" y que en los poco más de cinco meses que lleva en el poder el Gobierno de Rodrigo Paz no se puede "cambiar" lo que ha sucedido en las últimas décadas entre ambos países.

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"Hay que entender también la dimensión de los desafíos que estamos enfrentando", zanjó.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

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Rodrigo Paz, que gobierna Bolivia desde noviembre pasado, señaló en varias ocasiones su intención de abrir un "nuevo ciclo" con Chile, con una agenda sobre todo económica y comercial, sin dejar de lado la aspiración marítima de su país.

Mientras que la Cancillería chilena destacó que desde la llegada de José Antonio Kast al Gobierno de ese país en marzo, la relación entre Chile y Bolivia "ha evolucionado hacia una agenda positiva, contribuyendo a la reconstrucción de las confianzas".

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El ministro Pérez Mackenna lideró la semana pasada una delegación de funcionarios y empresarios chilenos que entre el jueves y viernes se reunieron con sus pares en La Paz y en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico de Bolivia.

En un comunicado conjunto tras el encuentro en La Paz, los cancilleres destacaron que "es posible avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas de manera constructiva y propositiva".

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Aramayo mencionó esta jornada que se irá "sembrando un camino que sea conducente al restablecimiento de relaciones diplomáticas", pero "sin negar los intereses legítimos del Estado boliviano", ni "aspectos fundamentales como la reivindicación marítima". EFE