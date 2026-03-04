Agencias

Ford matricula casi 150.000 vehículos en febrero en Estados Unidos, un 5,5% menos

Las entregas del grupo automotor reflejaron una disminución frente al mismo periodo del año anterior, destacando el fuerte retroceso en vehículos eléctricos, cuyas ventas bajaron más del 70% y representaron solo una pequeña parte del total registrados

Solo el 1,4% de los vehículos registrados por Ford en febrero en Estados Unidos correspondió a modelos totalmente eléctricos, de acuerdo con el último comunicado de la compañía automotriz. Ese mes, la caída en ventas de estos modelos superó el 71% respecto al mismo periodo del año anterior, mostrando un contraste significativo con el desempeño de los vehículos con motores de combustión interna de la marca.

Según informó Ford, la cifra total de vehículos matriculados en febrero en Estados Unidos alcanzó las 149.962 unidades, lo que representó una disminución del 5,5% en comparación con el mismo mes del año previo. Esta tendencia a la baja se extendió al acumulado del año, donde las ventas sumaron poco más de 285.000 unidades, con un retroceso del 5,4% frente a los dos primeros meses del año pasado, según consignó el comunicado oficial de la empresa.

El medio detalló que los vehículos equipados con motores de combustión interna sostuvieron el grueso de las ventas de Ford, con 135.830 unidades matriculadas en febrero, cifra que supuso una leve disminución interanual del 0,1%. En el acumulado bimestral, esta categoría registró una contracción del 1,2%. Así, mientras los coches tradicionales mantienen una relativa estabilidad, los electrificados experimentaron fuertes descensos.

Dentro del segmento de vehículos electrificados, las ventas globales de Ford en febrero cayeron un 37,7%. El descenso se atribuyó sobre todo al desplome en la demanda de automóviles cien por ciento eléctricos, cuyo volumen bajó más del 71% respecto al año anterior, reflejó el comunicado difundido este miércoles. En términos proporcionales, los modelos completamente eléctricos representaron apenas una fracción del total, quedando en el mencionado 1,4% de los registros del mes.

Los híbridos tampoco escaparon a la tendencia descendente. En febrero, Ford registró 12.010 vehículos híbridos, lo que supuso un 21,8% menos que en el segundo mes de 2025, señaló la empresa. Al agregar los datos de enero y febrero, las ventas de vehículos electrificados de Ford sumaron 28.360 unidades, lo que refleja una disminución interanual del 31,9%. La caída de los modelos cien por ciento eléctricos alcanzó el 70,3% en este periodo bimestral, mientras que los híbridos acentuaron una baja del 14,5%, según los datos proporcionados por la compañía automotriz.

Estas cifras indican una marcada diferencia en la evolución de los distintos tipos de motorización dentro del mercado estadounidense de Ford. Mientras los vehículos convencionales registraron sólo un leve retroceso, los modelos impulsados por energías alternativas, y principalmente los eléctricos, evidenciaron un declive sustancial en el arranque de 2026, de acuerdo con la información publicada por la propia empresa.

