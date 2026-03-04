El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se refirió este miércoles a la reacción del Ejecutivo español ante las amenazas de embargo comercial lanzadas por el expresidente estadounidense Donald Trump. Según detalló la agencia Europa Press, Trump amenazó a España con imponer restricciones comerciales por negarse a ceder el uso de las bases militares de Rota y Morón en el contexto de una operación planeada contra Teherán.

La declaración de Pezeshkian surgió después de la postura oficial española, que rechazó permitir la utilización de instalaciones militares en su territorio para acciones contra Irán. Según publicó Europa Press, el mandatario iraní expresó a través de sus redes sociales que "la conducta responsable de España al oponerse a las flagrantes violaciones de Derechos Humanos y a la agresión militar de la coalición sionista-estadounidense contra países, incluido Irán, demuestra que todavía existen ética y conciencias despiertas en Occidente. Felicito a los funcionarios españoles por su postura".

De acuerdo con Europa Press, estas palabras responden al conflicto diplomático generado por la negativa de España a colaborar con las acciones militares solicitadas, una decisión que ha sido interpretada por Teherán como una muestra de independencia y defensa de los principios internacionales en materia de derechos humanos.

En ese contexto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reafirmó su determinación de mantenerse al margen de acciones que no considera legítimas. Sánchez argumentó que España no será "cómplice de algo que es malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias de alguno", según consignó Europa Press. Esta posición también incluyó un rechazo explícito al régimen político iraní, al que calificó como "terrible", pero al mismo tiempo recalcó la necesidad de no responder a una ilegalidad internacional con otra.

Europa Press señaló que Sánchez abogó por la vía diplomática como única solución viable al conflicto, invitando a un cese de las hostilidades y solicitando a las partes implicadas un compromiso con los mecanismos pacíficos y multilaterales de resolución. En sus declaraciones públicas, reiteró el rechazo a cualquier acción militar unilateral y remarcó la importancia de no dejarse influenciar por presiones externas, aludiendo tanto a Estados Unidos como a Israel.

El reconocimiento público por parte del presidente iraní a la postura de España se manifestó tras una escalada de tensiones internacionales y la intensificación de los llamamientos a la defensa del multilateralismo. Según remarcó Europa Press, desde Teherán se valoró como significativo que un país miembro de la Unión Europea negara el uso de instalaciones militares estratégicas en el contexto de una campaña militar liderada por Washington y apoyada por Tel Aviv.

El Gobierno español, según informaciones recopiladas por Europa Press, ha mantenido en los últimos días contactos diplomáticos con distintas partes involucradas para insistir en la apuesta por las vías políticas y en la condena a cualquier forma de agresión que contravenga el derecho internacional. La administración de Pedro Sánchez subrayó que las amenazas de embargo comercial no modificarán su postura, y que el respeto a los derechos humanos y la legalidad internacional prevalecen sobre los intereses geopolíticos inmediatos.

A nivel internaciona,l la reacción de Irán se produjo en sintonía con la preocupación de otros países que han cuestionado la legitimidad de las acciones punitivas y la utilización de sanciones económicas como herramienta de presión diplomática. Europa Press citó fuentes iraníes que aseguraron que la actitud española podría servir como referencia para otras potencias occidentales, en especial dentro del marco de la Unión Europea.

El contexto en el que surgen estas declaraciones implica un complejo panorama diplomático, donde España ha insistido en que la solución debe encontrarse en fórmulas políticas y multilaterales, evitando responder a supuestas ilegalidades de un Estado con actos similares desde otras latitudes. Europa Press describió que la satisfacción del entorno gubernamental iraní con la actuación española radica en la percepción de que Madrid no cede ante la presión y prioriza los valores recogidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Mientras tanto, la apertura al diálogo propuesta por Sánchez y la insistencia en emplear los canales diplomáticos contrastan con la estrategia de confrontación adoptada por diversas administraciones occidentales, que han optado por endurecimiento de medidas contra Irán. Tal como expuso Europa Press, este punto de fricción ha evidenciado diferencias tanto entre aliados tradicionales como en el seno de la Unión Europea respecto a cómo abordar el conflicto con Teherán y la situación de los derechos humanos en la región.

A lo largo de los últimos días, los representantes diplomáticos de España han continuado con las reuniones bilaterales y en foros multilaterales para exponer su posición, haciendo un llamado para que la comunidad internacional no normalice el uso de la fuerza como método de resolución de discrepancias. Según puntualizó Europa Press, tanto la reacción de Irán como la insistencia del Ejecutivo español en vías pacíficas muestran la persistencia de una tensión política de alcance global, donde el papel de España es observado con atención por diferentes capitales internacionales.