Fisco mexicano e Instituto de Contadores alertan repunte de empresas fantasma en México

Ciudad de México, 15 jun (EFE).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) alertaron de un repunte en la detección de empresas fantasma creadas para vender comprobantes fiscales de operaciones que nunca existieron, con 913 firmas publicadas en 2026 y más de 14.000 contribuyentes en registros y listas relacionadas con operaciones simuladas.

En conferencia de prensa, representantes del SAT y del IMCP señalaron que el combate a las empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) volvió a acelerarse tras varios años de menor actividad, con más de 300 casos acumulados en las publicaciones de los últimos tres meses.

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Ramón Ortega, asesor y vocero del IMCP, indicó que en los registros hay alrededor de 14.424 contribuyentes, de los cuales 11.633 aparecen como definitivos, es decir, cerca del 80 %.

El especialista advirtió que el riesgo no solo alcanza a quienes emiten comprobantes falsos, sino también a las empresas que deducen facturas de proveedores incluidos en esas listas.

Por ello, recomendó revisar la contabilidad al menos cada 30 días y conservar pruebas de materialidad, como contratos, cotizaciones, evidencia fotográfica y documentación de la operación.

“No participen en estos esquemas que muchas veces se venden como estrategias fiscales, pero no son estrategias fiscales, son delitos fiscales”, afirmó Ortiz Cadiñas.

El SAT explicó que la fiscalización se ha fortalecido con nuevas facultades, como el artículo 49-B del Código Fiscal, que permite visitas de verificación más rápidas contra emisores de facturas, además de restricciones de sellos digitales cuando existen riesgos para la facturación.

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Según la autoridad, en 2026 se han restringido sellos a unos 7.300 contribuyentes vinculados con empresas fantasma.

También recordó un caso reciente, identificado públicamente como red Caballito, en el que participaron la Fiscalía, el SAT y autoridades de seguridad, y estuvieron involucradas 446 empresas que habrían hecho efectivas esas facturas.

“Estas empresas fachada que se dedican a hacer este tipo de delitos fiscales” reciben “un mensaje muy claro” de que “no va a haber ningún tipo de tolerancia”, afirmó Gari Flores, administrador general de recaudación del SAT.

La autoridad también defendió su gestión de devoluciones automáticas del impuesto sobre la renta, al señalar que ha devuelto más de 5,6 millones de declaraciones con saldo a favor y que el promedio de pago es de cuatro días.

Sostuvo que la verificación de cuentas CLABE no es arbitraria, sino una medida para asegurar que el dinero llegue al contribuyente correcto.

Sobre el Mundial, el SAT indicó que los jugadores extranjeros que participen en México están sujetos a obligaciones de ISR ya previstas en la ley y que, tras el periodo de causación, podrán aplicarse procesos de fiscalización si detecta incumplimientos. EFE

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