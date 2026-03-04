El 64% de personas con obesidad atribuye su peso a decisiones personales, pese a que la OMS la considera una enfermedad

Una revisión del informe internacional 'Percepciones globales sobre la obesidad' revela que, en España, existe una discrepancia entre el reconocimiento de la obesidad como enfermedad y la interpretación individual sobre sus causas y su posible manejo. Según datos extraídos del estudio presentado por Ipsos y difundidos en el contexto del Día Mundial de la Obesidad, más de dos tercios de las personas con obesidad en España admiten que se trata de un problema médico crónico que necesita intervención continua, pero la mayoría continúa creyendo que las decisiones personales son el principal factor para el control del peso.

El medio original detalla que el 64 por ciento de los españoles con obesidad consideran que su situación puede prevenirse fundamentalmente mediante sus propias elecciones, en contraste con la valoración de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que caracteriza la obesidad como una enfermedad crónica y recurrente. Según el informe de Ipsos, en el que participaron 3.094 personas con obesidad y 11.406 sin esta condición, esta tendencia en la percepción personal en España coincide con el panorama internacional. Roberto Cortese, director de los estudios de seguimiento sobre obesidad y enfermedades cardiometabólicas de Ipsos, señala que hay una internalización marcada de la narrativa sobre la responsabilidad personal respecto a la enfermedad: "Las personas con obesidad entienden desde el punto de vista intelectual que es un problema médico, pero, aún así se culpan a sí mismas", recoge el informe divulgado por el medio.

Según el documento publicado por Ipsos, el 57 por ciento de los encuestados españoles con obesidad piensa que una dieta equilibrada y la práctica de ejercicio bastan para solucionar su condición en la mayoría de los casos. Solo un 44 por ciento identifica la genética y la biología como causas fundamentales del aumento de peso, lo que apunta a la persistencia de la creencia en la responsabilidad individual, tanto para el desarrollo como para el tratamiento de la obesidad.

El análisis comparte que, pese a este sentimiento de responsabilidad personal, la mayoría de quienes padecen obesidad en España manifiesta intenciones de perder peso: un 90 por ciento indica haberse planteado reducir su peso corporal o haber recibido tal recomendación en algún momento. Sin embargo, únicamente el 35 por ciento declara haber consultado a un profesional sanitario por este motivo durante el último año. Entre quienes buscaron orientación médica, la mayoría informó haber recibido recomendaciones centradas en cambios de comportamiento y estilo de vida; el 61 por ciento menciona consejos sobre alimentación saludable, el 60 por ciento sobre la necesidad de aumentar la práctica de ejercicio, y el 43 por ciento sobre la importancia de controlar el tamaño de las porciones de comida, según consigna el estudio presentado por Ipsos.

El informe de Ipsos advierte sobre la existencia de un "peaje oculto" en la vida cotidiana de las personas con obesidad en España, relacionado con la insatisfacción física y emocional. Mientras el 65 por ciento de los individuos sin obesidad declara estar conforme con su salud física, este dato desciende al 37 por ciento entre quienes tienen obesidad. Las diferencias se aprecian también al analizar la satisfacción en otras áreas personales: el 77 por ciento señala impactos negativos en la autoconfianza y la autoestima, y el 76 por ciento se refiere a consecuencias sobre su bienestar emocional y mental.

Según consignó el medio, el estigma social constituye otro elemento destacado del análisis. Las personas con obesidad en España tienen más del doble de probabilidades que aquellas sin obesidad de haber sentido con frecuencia que otras personas las consideran perezosas, con un 32 por ciento frente a un 15 por ciento respectivamente. Además, la ansiedad por la percepción ajena afecta al 35 por ciento de quienes tienen obesidad, frente al 17 por ciento registrado en la población sin este diagnóstico.

Tal como publicó Ipsos en su informe internacional, los datos presentados ponen en evidencia una contradicción significativa entre la comprensión médica de la obesidad y la percepción personal de quienes la padecen en España. El estudio subraya la complejidad que implica abordar la enfermedad, debido a la prevalencia de creencias individualizadas y a la persistencia de factores sociales y culturales que continúan incidiendo en la forma en que las personas entienden y afrontan su situación de salud.