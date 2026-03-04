EJE&CON e IESE Business School acuerdan impulsar la visibilidad del talento femenino en los espacios de decisión

El acuerdo firmado incluye el compromiso de IESE Business School de activar y facilitar la inscripción de mujeres expertas a la plataforma #AquíEstánEllas, ampliando así el acceso de profesionales femeninas a oportunidades de participación y posicionamiento en ámbitos públicos de opinión y decisión. Según informó el medio, la iniciativa busca crear una red sólida y diversa de referentes femeninos en distintos sectores del conocimiento y la gestión empresarial, con el propósito de nutrir foros empresariales y medios de comunicación con voces nuevas y especializadas.

De acuerdo con lo publicado, la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s (EJE&CON), junto con IESE Business School, parte de la Universidad de Navarra, ha formalizado un convenio que suma a la escuela de negocios como entidad colaboradora de #AquíEstánEllas. El objetivo central del proyecto, impulsado por EJE&CON, consiste en visibilizar el talento y la experiencia de mujeres especialistas en espacios de toma de decisión, foros de influencia y medios de comunicación. El convenio contempla la participación activa de IESE en la promoción, tanto interna como externa, del uso y acceso a la plataforma, así como la incorporación de la institución a los canales informativos y distintivos oficiales de la iniciativa, indicaron los promotores de la alianza.

El acuerdo contempla medidas específicas, como la promoción entre la comunidad académica y profesional de IESE para que más mujeres con experiencia y especialización formen parte del directorio de expertas disponible en #AquíEstánEllas, detalló la fuente. Además, la colaboración incluye la adhesión de IESE al espacio de entidades socias dentro de la plataforma, la utilización del sello 'Entidad Aliada #AquíEstánEllas' en sus comunicaciones y la difusión conjunta de logros y novedades vinculadas a la iniciativa. El convenio ha sido suscrito por Marisa Estévez Regueiro, presidenta de EJE&CON, la profesora Nuria Chinchilla Albiol, titular de la Cátedra Carmina Roca y representante del Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones del IESE, y Rafael Pich-Aguilera, en representación de IESE Business School.

La presidenta de EJE&CON, Marisa Estévez Regueiro, expresó que la incorporación de IESE como entidad colaboradora supone un paso relevante para consolidar el posicionamiento y visibilidad de profesionales femeninas en los más altos niveles de dirección. Según reportó el medio, Estévez destacó la labor continuada de IESE, y en especial de la Cátedra Mujer y Liderazgo dirigida por Nuria Chinchilla, en el fomento del talento directivo femenino. En sus palabras para la fuente: “Para nuestra asociación es especialmente relevante contar con IESE como entidad colaboradora de #AquíEstánEllas. Desde hace años, y muy especialmente a través de la Cátedra Mujer y Liderazgo que dirige Nuria Chinchilla, viene realizando una labor rigurosa y constante en favor del talento directivo femenino. Esta colaboración es natural y estratégica: une el trabajo académico y de investigación con la acción concreta para dar visibilidad a mujeres expertas y consolidar referentes en la alta dirección”.

Por su parte, la profesora Nuria Chinchilla remarcó la importancia de trasladar la investigación académica sobre liderazgo diverso a acciones concretas que promuevan la igualdad de oportunidades y el reconocimiento en espacios públicos. En este sentido, según divulgó el medio, Chinchilla afirmó: “Desde la Cátedra Mujer y Liderazgo trabajamos para impulsar un liderazgo más diverso, basado en el mérito y en la igualdad de oportunidades. Sumarnos como entidad colaboradora de #AquíEstánEllas refuerza nuestra voluntad de trasladar a la práctica ese compromiso, facilitando que más mujeres expertas ocupen el espacio que les corresponde en los foros de influencia”.

La integración de IESE en este proyecto implica, además, la responsabilidad de evitar la organización de paneles exclusivamente masculinos en sus eventos, conferencias o debates, promoviendo la inclusión activa de mujeres especialistas en todas sus actividades, indicó la fuente. Así, IESE se compromete a emplear la plataforma #AquíEstánEllas como herramienta central para identificar y seleccionar referencias femeninas en las diferentes áreas del conocimiento y la gestión empresarial dentro y fuera de su comunidad, explicó el medio.

El acuerdo también prevé acciones conjuntas de comunicación para visibilizar los avances logrados gracias a esta colaboración. La utilización del sello específico permitirá identificar públicamente a las entidades comprometidas con la promoción de expertas, según consignaron los impulsores. Esta adhesión fortalece el tejido colaborativo entre instituciones y desarrolla un canal adicional para la inserción de voces femeninas en los espacios donde se generan opinión y decisiones clave.

Además de incentivar la inscripción de mujeres en la plataforma, el convenio entre EJE&CON e IESE Business School prevé la integración de la escuela en un espacio específico dentro del portal, donde se agrupan las organizaciones aliadas. La plataforma, diseñada como herramienta de consulta y networking, busca reducir la brecha de género en la representación de especialistas, propiciando ambientes profesionales y mediáticos más equitativos, reportó el medio.

Los promotores esperan que la colaboración entre la asociación y la escuela de negocios contribuya a transformar el panorama de participación y liderazgo en los foros empresariales y académicos, ofreciendo a las mujeres expertas mayores posibilidades de actuación y contacto, concluyeron desde EJE&CON según información publicada.