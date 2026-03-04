EEUU identifica a sus primeros soldados muertos en el conflicto desatado por la ofensiva con Israel contra Irán

Los cuatro militares estadounidenses que perdieron la vida pertenecían a una unidad de reserva del estado de Iowa. El Departamento de Defensa detalló que estos reservistas formaban parte de la Reserva del Ejército de Estados Unidos y que el fallecimiento ocurrió tras el ataque de un dron contra una instalación militar en Port Shuaiba, Kuwait, el 1 de marzo. La dependencia federal también confirmó la apertura de una investigación sobre las circunstancias del incidente.

Según publicó el medio, las víctimas han sido identificadas oficialmente como Cody Khork, Noah Tietjens, Nicole Amor y Declan Coady. Todos ellos estaban asignados a tareas dentro de una base militar estadounidense ubicada en suelo kuwaití. El Departamento de Defensa estadounidense resaltó que el accidente tuvo lugar como consecuencia directa del impacto de un dron, un hecho que coincide con el incremento de hostilidades en la región de Oriente Próximo.

El incidente se inscribe dentro del contexto de la escalada militar en Medio Oriente tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos junto con Israel contra Irán. Según consignó el citado medio, esta operación sorpresa condujo a una respuesta de Irán, que consistió en ataques contra territorio israelí y objetivos estadounidenses en la región. En los últimos días se han producido diversas acciones militares y represalias que han modificado el equilibrio regional.

Las autoridades estadounidenses han confirmado hasta la fecha la muerte de seis militares en las acciones relacionadas con este conflicto, aunque han identificado formalmente solamente a cuatro de ellos. El Departamento de Defensa subrayó en su comunicado que “el incidente está siendo investigado”, indicando que aún se desconoce si el dron que impactó en la base estadounidense pertenecía a fuerzas iraníes o a algún grupo aliado en la zona.

De acuerdo con los datos difundidos por el Departamento de Defensa recogidos por el medio, el ataque tuvo lugar en la instalación militar situada en Port Shuaiba, una ubicación estratégica para las fuerzas estadounidenses desplegadas en Kuwait. Desde este país han operado históricamente unidades de apoyo y logística para diferentes misiones en la región, lo cual ha convertido a estas instalaciones en posibles objetivos de represalias en medio de crecientes tensiones.

El contexto del ataque está marcado por la intensificación de operaciones militares y la multiplicación de ataques con drones y misiles dirigidos tanto contra fuerzas israelíes como estadounidenses, según reportó el medio. Las autoridades estadounidenses han reiterado que trabajan junto con las instancias internacionales relevantes para determinar la autoría y los responsables materiales del ataque, dentro de un marco regional cada vez más tenso.

Fuentes del Departamento de Defensa citadas por el medio apuntaron que, tras el ataque del 1 de marzo, se reforzaron las medidas de seguridad en las bases norteamericanas situadas en Kuwait y en otras instalaciones en la zona. Además, altos mandos de las Fuerzas Armadas estadounidenses han declarado que estos ataques suponen un desafío adicional para la seguridad de su personal desplegado en Medio Oriente.

La muerte de los reservistas ha motivado expresiones de condolencia y reconocimiento por parte del gobierno de Iowa, así como de otros funcionarios estadounidenses. El incidente ha sido calificado por el Departamento de Defensa como una “grave pérdida” para el país y el Ejército de Reserva norteamericano, según recogió el citado medio.

El ataque y las circunstancias que rodean la muerte de los reservistas han reavivado el debate sobre la naturaleza y los riesgos de las operaciones militares estadounidenses en la región, particularmente en bases consideradas de alta exposición frente a la capacidad armamentística de Irán y de grupos aliados a ese país, según reportó el medio.

El Departamento de Defensa anunció que se mantendrá informando a las familias de los soldados fallecidos conforme avance la investigación. Además, reiteró que se están revisando todos los protocolos de seguridad para prevenir futuros incidentes similares en Kuwait y otras bases bajo mando estadounidense, de acuerdo con lo consignado en el comunicado divulgado por el medio.

Hasta el momento, no se han compartido detalles adicionales sobre las identidades de los otros militares fallecidos ni sobre los resultados preliminares de la investigación en curso respecto a la procedencia del dron o la forma en que logró alcanzar la instalación militar estadounidense en Port Shuaiba, según recogió la fuente.