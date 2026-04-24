OEA destaca decisión de jurado electoral de rechazar elecciones complementarias en Perú

Lima, 24 abr (EFE).- La misión de observación electoral en Perú de la Organización de Estados Americanos (MOE OEA) destacó este viernes la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de rechazar el pedido de convocar a elecciones complementarias en el país y pidió garantizar el "respeto irrestricto a la voluntad popular" expresada en los comicios del pasado 12 de abril.

La misión de la OEA señaló en un comunicado que ha tomado nota del acuerdo del JNE, máximo entre electoral del país, adoptada por unanimidad sobre la inviabilidad de la realización de elecciones complementarias en el marco del proceso presidencial 2026, frente a solicitudes de sectores políticos del país.

"La misión subraya la importancia de esta decisión y de garantizar la integridad del proceso en curso y el respeto irrestricto a la voluntad popular expresada por millones de peruanas y peruanos en las urnas, tanto en el territorio nacional como en el exterior", sostuvo.

Informó que, tras los comicios generales en Perú, mantuvo un despliegue técnico de diez observadores y especialistas en los departamentos de Lima, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Piura y Junín, así como en la circunscripción para peruanos residentes en el extranjero (PEX).

A través de la observación directa en las oficinas electorales del país, "la misión dio seguimiento, entre otros, al repliegue del material electoral, el cómputo de actas, la resolución de actas observadas, la emisión de resoluciones jurisdiccionales y las audiencias públicas de recuento de votos", añadió.

Tras reiterar que "resulta imperativo identificar con precisión técnica las causas de las demoras presentadas en la entrega del material electoral en algunas zonas de Lima Metropolitana", sostuvo que ahora "observa con preocupación la mediatización" de los procesos e investigaciones sobre estos casos "y su posible uso como herramientas de polarización política".

"La MOE OEA considera fundamental que se garantice el debido proceso a los funcionarios bajo investigación, asegurando que cualquier señalamiento se sustente en pruebas materiales y se resuelva en las instancias legales correspondientes, evitando juicios sumarios en la opinión pública o redes sociales", acotó.

También exhortó "a las autoridades competentes a conducir estas indagaciones con la máxima prudencia y apego a la institucionalidad, privilegiando el rigor jurídico sobre la confrontación mediática para salvaguardar la confianza en el sistema electoral peruano".

La misión confirmó, finalmente, que retornará a Perú para observar la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio con un equipo de más de 90 especialistas y observadores en todo el país.

El JNE de Perú declaró este viernes inviable convocar elecciones complementarias, como había solicitado el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga quien denuncia que ha sido víctima de un fraude sin presentar pruebas contundentes y mientras se aleja de la segunda posición en la votación, que ocupa el izquierdista Roberto Sánchez.

Ante las exigencias de López Aliaga, que no están contempladas en la legislación electoral de Perú, algunas de las principales misiones de observación electoral como la Asociación Transparencia y la Unión Europea (UE) instaron a seguir el proceso dentro del marco de la legalidad.

Cuando se ha contado el 95,2% de los votos, la derechista Keiko Fujimori es la más votada, con el 17,05 %, seguida por Sánchez, con el 12,04 %, y López Aliaga, con el 11,90 %, con una diferencia de 22.145 votos a favor del izquierdista. EFE