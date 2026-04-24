Plataformas de streaming en México crecen 4,9 % y entran en fase de madurez, según estudio

Ciudad de México, 24 abr (EFE).- El mercado mexicano de plataformas de video bajo demanda por suscripción (SVOD) o “streaming” cerró 2025 con 15 millones de suscripciones, un crecimiento anual del 4,9 % que refleja la madurez del sector, la consolidación de usuarios y una mayor competencia entre servicios, según un reporte de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

La consultora señaló este viernes que, aunque la expansión del sector mantiene una trayectoria positiva, el ritmo de crecimiento muestra una moderación frente a años previos, una tendencia que atribuyó a mayores niveles de adopción y competencia.

De acuerdo con el análisis, el 51,9 % de los internautas que consumen contenidos audiovisuales en línea en México tiene acceso a al menos una suscripción activa, equivalente a cerca de 52 millones de personas.

Entre las plataformas, Netflix conserva el liderazgo del mercado con una participación del 39,2 %, aunque The CIU identifica una recomposición gradual del ecosistema competitivo por el avance de otros jugadores.

Le sigue Disney+, que se ubicó en segundo lugar entre las preferencias de los mexicanos, con el 20 % del mercado, impulsada por planes con publicidad, promociones de entrada, empaquetamientos con otras plataformas y servicios, además del peso de sus franquicias globales.

HBO Max alcanzó una participación del 18 %, apoyada en contenidos premium, reconocimiento de marca y esquemas de distribución con operadores de telecomunicaciones.

En tanto, identificó que Amazon Prime Video registró una cuota del 8,5 %, sostenida por su integración al ecosistema Prime, aunque enfrenta mayores presiones competitivas como servicio independiente de video.

La plataforma ViX Premium obtuvo el 4,9 % del mercado, una participación que The CIU asoció con una estabilización temporal por ajustes en contenidos estratégicos, como deportes y ‘realities’, aunque la consultora anticipó que podría tomar impulso por la oferta de partidos del Mundial de Fútbol.

En seguida, Paramount+ alcanzó el 4,4 %, Claro Video llegó al 2,4 % y YouTube Premium se ubicó en el 1,2 %, mientras que otros servicios concentraron el 1,5 % restante.

El reporte también plantea que una eventual integración entre HBO Max y Paramount+ representaría una participación conjunta del 22,4 %, por encima de la cuota individual de Disney+ y como un bloque competitivo de mayor escala frente a Netflix.

The CIU apuntó que la competencia ya no dependerá solo de sumar suscriptores, sino de retener usuarios, mejorar la monetización y diferenciarse mediante contenido exclusivo, precios, empaquetamientos y frecuencia de estrenos. EFE