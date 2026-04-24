Bolsa mexicana pierde en la semana 0,85 %, liga dos a la baja y llega a 69.230,56 unidades

Ciudad de México, 24 abr (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este viernes un 0,87 %, un aporte insuficiente para evitar que cerrara la semana con una caída del 0,85 %, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en los 69.230,56 unidades.

Pese a este movimiento negativo semanal, el mercado mexicano registra un avance del 0,9 % en abril y en lo que va del año se apunta una ganancia del 7,65 %.

"El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron ganancias principalmente en emisoras del sector tecnológico y sector energético", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta apuntó que en México, el IPC "cerró la semana con una pérdida de 0,85 % para apuntarse una pérdida por segunda semana al hilo".

Al interior del mercado, añadió Siller, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Genomma Lab (-10,8 %), Volaris (-6,47 %), Televisa (-5,64 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (-5,52 %) y Grupo México (-5,11 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que "a nivel empresarial, 17 de las 35 principales emisoras terminaron la semana en terreno negativo".

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,39 unidades por billete verde, frente a los 17,42 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 196,4 millones de títulos por un importe de 17.830 millones de pesos (unos 1.025 millones de dólares).

De las 688 empresas que cotizaron en la sesión, 383 cerraron con sus precios al alza, 276 registraron pérdidas y 29 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 7,57 %; de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el 3,63 %, y de la cadena de restaurantes Alsea (ALSEA), con el 2,63 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la concesionaria de infraestructura Acosta Verde (GAV A), con el -11,71 %; de la firma de servicios médicos Médica Sur (MÉDICA B), con el -4,41 % y de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el –3,48 %. EFE