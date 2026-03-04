Calvo censura que Trump amenace con "volar" desde las bases españolas y respalda el 'No a la guerra' del Gobierno

Durante su participación en el acto conmemorativo del 8 de Marzo en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, abordó la actual crisis internacional entre Estados Unidos e Irán y aprovechó para señalar que la legalidad internacional y el respeto a la soberanía española deben situarse en el centro del debate. En sus declaraciones, Calvo expresó que considera insólitas las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de "volar" desde bases militares ubicadas en territorio español, como las de Rota y Morón, y destacó la importancia del 'No a la guerra' que sostiene el Ejecutivo español, encabezado por Pedro Sánchez. De acuerdo con lo publicado por el medio, Calvo subrayó que España debe garantizar su obligación constitucional de cumplir los tratados internacionales y mantener relaciones pacíficas entre Estados.

Según informó el medio, la dirigente pidió una reacción unitaria frente a las amenazas del mandatario estadounidense, quien insinuó la cesación de relaciones comerciales en respuesta a la negativa del Gobierno español de permitir el uso de las bases militares en su operación contra Irán. Calvo instó a los ciudadanos a estar unidos ante esta situación y añadió que, más allá de las diferencias políticas, la defensa de la soberanía y de la ley debe prevalecer, manifestando que espera que todos los sectores del país respalden esta postura.

La expresidenta del Congreso resaltó que "un jefe de Estado diga que puede volar en unas bases que están en suelo español y que son soberanía territorial española" resulta inaceptable en el siglo XXI, según consignó la prensa. Calvo, en consonancia con la postura manifestada por el Gobierno, reiteró su apoyo al rechazo a la guerra proclamado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y afirmó que esta posición pacifista responde tanto a convicciones éticas como a obligaciones legales derivadas de la Constitución española.

El medio detalló que la dirigente estableció un paralelismo entre la situación actual y el precedente de la guerra de Irak en 2003, recordando el respaldo de España a aquella intervención, la cual, posteriormente, obligó a sus principales impulsores a pedir disculpas. En sus palabras, manifestó: "Estamos en más de lo mismo, ahora con un formato diferente", y defendió que España debe mantener la defensa del imperio de la ley tanto en el ámbito nacional como internacional.

Calvo también instó a ejercer prudencia y advirtió sobre las consecuencias de las operaciones militares en el tablero internacional, cuestionando las iniciativas de países como Israel y Estados Unidos, cuyas acciones pueden acarrear sufrimiento para el conjunto del planeta. Según publicó el medio, la presidenta del Consejo de Estado subrayó que este tipo de situaciones no pueden gestionarse con amenazas o discursos simplistas, sino actuando en defensa de la legalidad internacional y condenando enérgicamente cualquier forma de dictadura. También dejó clara su crítica al régimen iraní y la necesidad de promover soluciones basadas en el respeto al derecho internacional.

Durante sus declaraciones, Calvo concluyó que la complejidad del contexto global exige respuestas responsables que eviten la escalada de conflictos, y reiteró que la prioridad del Estado español debe ser contribuir a que el mundo no se encuentre en guerra.