(AMP) Díaz convoca a los agentes sociales para abordar medidas inmediatas por el conflicto en Oriente Medio

Durante su intervención pública en Madrid, Yolanda Díaz insistió en que el Gobierno central ya ha realizado contactos con representantes sindicales y de los trabajadores autónomos, todo ello en respuesta a la inquietud que crece entre los agentes sociales por la escalada del conflicto en Oriente Medio tras el reciente ataque de Estados Unidos a Irán. Según informó Europa Press, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo subrayó que las autoridades españolas tomarán medidas con carácter inmediato para blindar el tejido empresarial y a las familias ante las posibles consecuencias de la inestabilidad internacional.

Tal como consignó Europa Press, Díaz explicó que el Ejecutivo español volverá a implementar acciones similares a las aplicadas en 2020 para proteger a empresas y trabajadores. Durante la inauguración de las jornadas ‘El poder del trabajo en tiempos de algoritmos’, la responsable de Trabajo detalló que la prioridad será preparar respuestas frente a los efectos económicos y sociales que puedan derivarse del conflicto, lo que incluye medidas para reforzar el llamado ‘escudo social’, salvaguardas para arrendatarios y consumidores, acciones sobre el precio de la energía y la cesta de la compra, así como aspectos relacionados especialmente con la seguridad.

Díaz afirmó, reproducida por Europa Press, que “el Gobierno de España trabaja para proteger a sus sectores productivos, a la gente trabajadora y a la gente española”. Llamó también a la calma ante la ciudadanía, recalcando el compromiso de las autoridades con la protección económica y social de la población. La ministra sostuvo que el papel del Gobierno no será receptivo a presiones externas y reiteró el carácter soberano del país.

De acuerdo con información difundida por Europa Press, Díaz también condenó los ataques de Estados Unidos e Israel dirigidos contra Irán, calificándolos como “ilegales”. Durante su intervención, rechazó las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien calificó a España como “un aliado terrible” y habría dado instrucciones para cortar el comercio con el país ibérico, según reportó el medio. La líder de Trabajo insistió en la soberanía nacional, subrayando que la toma de decisiones sobre las políticas internas corresponde únicamente a la ciudadanía y los poderes públicos españoles. “Las palabras importan, importan mucho. Y cuando decimos que (España) es un país soberano es que tenemos la legitimidad para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestras políticas y sobre nuestros derechos. Por tanto, no aceptamos chantajes ni elecciones de nadie”, manifestó Díaz según recogió Europa Press.

Europa Press también informó sobre el llamado de Díaz al principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Le instó a posicionarse claramente ante la situación internacional y eligiera entre ser “un patriota” o “un siervo” de Donald Trump. Díaz recordó, citando el artículo primero de la Constitución española, que la soberanía nacional reside en el pueblo español, un argumento que empleó para advertir contra la influencia de intereses ajenos. Según sus declaraciones, “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho y la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado”, haciendo énfasis en que este mandato constitucional debe guiar la actuación política interna.

La preocupación entre los agentes sociales por la llamada “guerra de Irán” fue otro de los temas que la vicepresidenta situó en el centro del debate, según consignó Europa Press. Díaz reconoció el clima de alarma existente y pidió a las fuerzas políticas que asuman la responsabilidad con la defensa de los intereses nacionales, diferenciando claramente entre los posicionamientos de apoyo a la política estadounidense y la defensa de la soberanía establecida en la Constitución.

Los anuncios de Díaz engloban la coordinación con sindicatos y representantes de los autónomos para diseñar acciones inmediatas, una referencia a las herramientas legales y sociales que permitirían paliar los efectos adversos que, según planteó la vicepresidenta, pueden trasladarse desde el ámbito internacional al nacional. Europa Press precisó que las áreas a reforzar incluyen el apoyo directo a las empresas, la protección de las personas arrendatarias, el control de precios y medidas en el ámbito energético, así como soluciones para mantener la estabilidad social ante el contexto geopolítico incierto.

Por último, la postura de Díaz, detallada por Europa Press, se definió en términos de defensa del interés nacional y rechazo a cualquier clase de presión o chantaje externo, marcando un posicionamiento firme del Ejecutivo ante los desafíos internacionales y las críticas sobre la relación diplomática y comercial con Estados Unidos. Por ahora, el Gobierno mantiene contactos y diálogo con los agentes sociales, mientras avanza la evaluación de las posibles respuestas ante la evolución del conflicto en Oriente Medio.