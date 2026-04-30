Decomisan 4,5 toneladas de droga de grupo vinculado a Los Lobos en zona costera de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 30 abr (EFE).- Las Fuerzas Armadas ecuatorianas decomisaron este jueves 4,5 toneladas de droga en la provincia costera de Manabí, que presumen estaban listas para ser embarcadas en lanchas para ser enviadas al extranjero y que pertenecerían a un grupo vinculado a Los Lobos, la banda criminal más grande del país andino, informó el Ministerio de Defensa.

La operación en la que el Ejército encontró la droga se llevó a cabo en una zona rural del municipio de Sucre, en Manabí, y, según el Gobierno, contó con el apoyo de Estados Unidos.

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De forma paralela, la Armada interceptó a nueve kilómetros de las costas de Manabí dos embarcaciones tipo fibra sin nombre ni matrícula que tenían seis motores fuera de borda y equipos de comunicación, y detuvo a cuatro personas.

De acuerdo al Ministerio de Defensa, las embarcaciones "se preparaban en el mar para recibir la carga, mientras en tierra la droga estaba lista para ser embarcada".

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El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no descartó que en las próximas horas la cantidad de droga hallada pueda aumentar, pues estaban inspeccionando la zona donde encontraron los primeros paquetes.

Aseguró que el operativo se realizó por información de inteligencia militar y que utilizaron drones para la vigilancia del Comando Sur de Estados Unidos.

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El ministerio señaló que esta incautación "representa una afectación económica de aproximadamente 275 millones" de dólares para este grupo criminal y que impactaron "directamente su logística, movilidad y capacidad operativa".

Los Lobos es una de las organizaciones ecuatorianas denominadas como "terroristas" por Estados Unidos, junto a Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país.

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Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como los ubicados en Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo con datos oficiales. EFE

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