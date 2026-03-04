Adidas ganó un 75% más en 2025, tras lograr un récord de ventas

Las previsiones de Adidas para el año 2026 contemplan un crecimiento alto de un solo dígito sin el efecto de las fluctuaciones de divisas y un aumento adicional estimado de 2.000 millones de euros en los ingresos. Así lo anunció el consejero delegado de la multinacional alemana, Bjorn Gulden, quien confirmó la continuidad de su mandato al frente de la compañía hasta finales de 2030. La empresa comunicó también la expectativa de alcanzar un beneficio operativo de aproximadamente 2.300 millones de euros este año, a pesar del impacto de unos 400 millones de euros por aranceles y desfavorables tipos de cambio. Estas perspectivas surgen después de un rendimiento que la propia compañía califica como muy superior a lo previsto en 2025, ejercicio caracterizado por un récord histórico de ventas y una mejora significativa en los beneficios.

Según consignó la compañía Adidas en un comunicado recogido por varios medios, el resultado neto atribuido al cierre de 2025 ascendió a 1.340 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 75,4% respecto al año anterior. De acuerdo con Adidas, este logro financiero viene acompañado de la propuesta para incrementar en un 40% el dividendo anual hasta alcanzar los 2,80 euros por acción. Los órganos de administración y supervisión recomendarán este reparto en la próxima junta general anual de accionistas, programada para el 7 de mayo de 2026.

El año 2025 finalizó para Adidas con una facturación récord de 24.811 millones de euros, impulsada por su desempeño en mercados clave. Este volumen de ventas significó un incremento del 4,8% en términos interanuales, pese a que el fortalecimiento del euro frente a otras monedas generó un impacto cambiante negativo superior a 1.000 millones de euros durante el ejercicio. Según publicó la empresa, en Europa se registró un incremento de ventas del 8%, hasta los 8.136 millones de euros. En China, las ventas se elevaron un 5% hasta los 3.623 millones de euros. En Latinoamérica, el aumento fue del 6%, llegando a los 2.926 millones de euros, mientras que en Japón y Corea del Sur el avance fue del 5%, para sumar 1.406 millones. Los mercados emergentes aportaron un crecimiento del 6% con 3.510 millones de euros. En contraste, Norteamérica presentó una leve contracción del 1%, situándose las ventas en dicho mercado en 5.087 millones.

Durante el último trimestre de 2025, las ganancias netas atribuidas de Adidas alcanzaron 81 millones de euros, en comparación con las pérdidas por 39 millones sufridas en el mismo periodo del ejercicio previo. En el mismo periodo, los ingresos netos sumaron 6.076 millones de euros, lo que supuso una variación positiva del 1,8%. La dirección de la empresa se mostró optimista sobre las perspectivas futuras, señalando la posibilidad de seguir ganando cuota de mercado global y adelantó que, para 2027 y 2028, la previsión contempla incrementar las ventas a un ritmo superior al logrado en los años previos y superar el 10% de margen operativo en 2028.

Para los accionistas, el retorno en efectivo total previsto para 2026 se situará en torno a 1.500 millones de euros entre dividendos y recompra de acciones. Adidas planea destinar unos 500 millones a dividendos y ejecutar un programa de recompra de títulos por hasta 1.000 millones de euros durante el año. El medio detalla que la ratio de distribución del dividendo, en relación al beneficio neto por operaciones continuadas, queda en el 36%, dentro del rango objetivo marcado por la empresa.

Durante la presentación de resultados, Bjorn Gulden aseguró: “2025 fue mucho mejor de lo que habíamos planeado”, en declaraciones recogidas por la propia firma. El directivo planteó el desafío de los efectos adversos del tipo de cambio y los aranceles, pero expresó confianza en que la compañía logrará un crecimiento sostenido y una posición financiera robusta en los próximos años. Según informaron fuentes internas citadas por medios especializados, Adidas sostiene su intención de aprovechar el impulso del ejercicio récord y de las mejoras operativas para consolidar su posición en la industria global del deporte y la moda.