ACNUR activa "dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta Líbano y Siria" ante la crisis regional

La intensificación de los enfrentamientos en las provincias de Kunar y Nangarhar, ubicadas en la mitad norte de la frontera afgana con Pakistán, ha obligado a miles de personas a dejar sus hogares, agravando la situación humanitaria en una región que ya enfrentaba altos niveles de retornados y daños derivados de un terremoto reciente. Según reportó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), además de estos desplazamientos recientes, los centros de tránsito y recepción instalados por el organismo han sufrido daños por ataques directos en las cercanías de los pasos fronterizos estratégicos como Torkham y Spin Boldak, lo que ha dificultado aún más la respuesta humanitaria. Esta situación se enmarca en una crisis regional caracterizada por la gravedad de los desplazamientos forzados a raíz de operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, las represalias de Teherán y el conflicto entre Pakistán y Afganistán.

De acuerdo con lo comunicado por ACNUR este martes, se han puesto en marcha "dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta Líbano y Siria" con el objetivo de asistir a quienes se han visto obligados a abandonar sus lugares de residencia. El organismo señaló que se encuentra "preparado para desempeñar un papel central en la respuesta humanitaria", adaptando sus operaciones a medida que la crisis regional adquiere nuevas dimensiones. A través de un comunicado difundido y citado por diversas plataformas, ACNUR advirtió sobre la sobrecarga que ya enfrentan los países receptores, muchos de los cuales acogen a millones de refugiados y desplazados internos.

El informe de la agencia precisó que Irán alberga cerca de 1,65 millones de personas refugiadas en necesidad de protección internacional, aunque aún no ha podido proporcionarse una cifra exacta de desplazados internos adicionales en ese país. Según detalló el medio atribuyendo la información al organismo, ACNUR mantiene presencia estable con oficinas en Teherán y otros cinco puntos dentro del territorio iraní, garantizando el funcionamiento de centros de recepción y líneas de asistencia telefónica. El personal continúa gestionando servicios esenciales en ámbitos como salud, educación y protección social para apoyar tanto a quienes llegan como a las comunidades afectadas.

ACNUR, citado por las fuentes consultadas, subrayó la importancia de mantener abiertas las fronteras para quienes buscan protección ante la escalada de violencia y advirtió sobre el riesgo de devoluciones forzosas. La agencia también destacó que los centros habilitados en puntos fronterizos iraníes permanecen activos y que se refuerza la capacidad de atención frente a eventuales flujos masivos de personas que huyen de ataques.

En torno a la situación en Afganistán, el organismo expresó su inquietud respecto al bienestar de la población civil y a la seguridad tanto de los refugiados como de quienes han retornado tras ser expulsados de países vecinos. Desde el mes de octubre de 2023, alrededor de 5,4 millones de afganos han regresado a su país de origen procedentes de Irán y Pakistán. ACNUR estimó que unos 232.500 ciudadanos han regresado a Afganistán solo en lo que va de 2026; el desglose por procedencia indica que 146.206 lo hicieron desde Pakistán y 86.253 desde Irán.

Según recogió el medio a partir del informe del organismo, los retornos de esta magnitud generan una presión significativa sobre los servicios y recursos disponibles, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población y crea condiciones propicias para nuevas olas de desplazamientos. La agencia alertó sobre la escasez de recursos, señalando que tras los retornos masivos y los recortes presupuestarios, los fondos disponibles son insuficientes para satisfacer la demanda actual. El presupuesto que ACNUR considera necesario para 2026 asciende a 454,2 millones de dólares (391,5 millones de euros) para atender a personas desplazadas en Afganistán, Irán, Pakistán y Asia Central, aunque hasta finales de febrero solo se habían recaudado fondos equivalentes al 15% de dicho monto.

El cierre del paso fronterizo de Torjam, tras los recientes enfrentamientos, complica los movimientos de quienes tratan de buscar refugio o asistencia. Según informó ACNUR, el centro de tránsito de Omari, próximo a este paso, experimentó daños provocados por ataques, en tanto que el paso de Spin Boldak, al sur de la zona limítrofe, permanece operativo y facilita el regreso de ciudadanos afganos.

El impacto de la crisis regional también afecta al oeste, especialmente en el Líbano, donde las órdenes de evacuación emitidas por Israel ante intensos bombardeos han desencadenado un éxodo masivo de la población local. ACNUR, según reportó el medio, detectó un incremento sostenido de desplazados en áreas como el sur del país, el valle de la Becá y los suburbios meridionales de Beirut, tras la evacuación de residentes de más de 53 localidades. El comunicado del organismo destaca que, para horas recientes, más de 50 personas han perdido la vida como consecuencia directa de la ofensiva.

En el Líbano, el lunes reciente, cerca de 30.000 personas buscaron resguardo en centros colectivos organizados por el gobierno, mientras cientos de familias optaron por pasar la noche en vehículos, a la orilla de las carreteras o atrapadas en largas filas de tráfico cuando huían del sur del país. ACNUR manifestó inquietud por la situación en la frontera con Israel y reiteró la prioridad de proteger a la ciudadanía civil. El organismo distribuyó productos básicos de primera necesidad entre las familias desplazadas que encontraron cobijo en estas instalaciones.

Ante la presión en Líbano, ACNUR también observó un repunte en los movimientos de salida hacia Siria. Los equipos desplegados en los pasos fronterizos contaban con suministros almacenados previamente, en previsión de una posible llegada masiva de nuevos desplazados.

La escalada de tensiones internacionales y la persistencia de conflictos simultáneos han hecho que la respuesta humanitaria de ACNUR se vea cada vez más demandada en un entorno donde los recursos se muestran insuficientes. El organismo solicitó a los países involucrados evitar endurecer aún más el acceso a sus territorios y reiteró el llamado a la comunidad internacional para asegurar la protección de millones de personas cuyo único recurso ha sido abandonar sus hogares en busca de seguridad.