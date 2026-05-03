Bruselas insta a tratar "con seguridad y dignidad" a los activistas detenidos por Israel

Bruselas, 3 may (EFE).- La portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Anitta Hipper, instó este domingo a tratar "con seguridad y dignidad" a los dos activistas que permanecen detenidos en Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud, que pretendía romper el bloqueo en Gaza y llevar ayuda humanitaria.

"Aunque desaconsejamos las flotillas debido a los riesgos que entrañan y a que la ayuda humanitaria debe distribuirse a través de los canales adecuados, toda persona detenida debe ser tratada con seguridad y dignidad, y de conformidad con el derecho internacional", dijo Hipper en declaraciones a EFE preguntada por la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila.

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La portavoz comunitaria añadió que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, "está en contacto" con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y recordó que "la protección consular está garantizada por los Estados miembros".

La detención de Abukeshek y Ávila, quienes llegaron en la mañana del sábado a Ashkelon (ciudad costera al sur de Israel) tras permanecer otros dos días bajo custodia de la Marina israelí, se prorrogó este domingo por la mañana durante dos días más, a pesar de los cuatro que había solicitado la Fiscalía del Estado de Israel.

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Diversos colectivos pro derechos humanos y el propio Gobierno español definieron esa maniobra de las autoridades israelíes como un "secuestro", al ejecutar esta operación en aguas internacionales y aún a unos 1.150 kilómetros de la Franja de Gaza.

Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla Global Sumud, denunció ayer malos tratos hacia sus representados por parte de las autoridades israelíes, y señaló que Ávila fue "golpeado", "arrastrado por el suelo" con vendas en los ojos e incomunicado su detención.

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En el caso de Abukeshek, Adalah sostiene que permaneció con "las manos atadas, con los ojos vendados" y obligado a permanecer en posiciones de estrés durante desde su arresto este jueves, lo que le puede haber causado "hematomas en el rostro y las manos". Tampoco en su caso, según la organización, las autoridades han detallado cargos específicos. EFE