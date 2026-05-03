Colapinto: "Ha sido mi fin de semana más perfecto"

Miami (EE.UU.), 3 may (EFE).- El piloto argentino Franco Colapinto dijo este domingo que el fin de semana del Gran Premio de Miami ha sido el mejor de su carrera, tras acabar en octava posición.

"Ha sido mi fin de semana más perfecto", dijo el conductor de Alpine en el corralito de medios al finalizar las 57 vueltas de Miami.

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"Estoy muy contento con el fin de semana; todo se ha ejecutado de maravilla. Hemos aprovechado al máximo cada sesión y hemos sumado puntos importantes. Ha sido un fin de semana del que todos nosotros podemos sentirnos muy orgullosos", añadió.

El octavo lugar de este domingo iguala el mejor resultado en sus tres temporadas en la Formula 1, después de Azerbaiyán 2024.

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Es la segunda ocasión en que Colapinto suma puntos para Alpine en 2026. En China había terminado en décima posición, y actualmente es undécimo de la clasificación general con cinco unidades.

El argentino hizo el sábado una buena clasificación que le permitió partir desde el octavo puesto de la parrilla, pero este domingo en las primeras curvas tuvo que sortear a Max Verstappen (Red Bull), cuando el tetracampeón trompeó en la salida.

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Además, dijo que sufrió "un par de daños" en un ligero choque con Lewis Hamilton (Ferrari).

Alpine contó con importantes mejoras en el trazado de Miami, y aunque Colapinto admitió que no notó demasiado cambio por su parte, se mostró agradecido con el equipo por las actualizaciones, que "siempre ayudan".

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