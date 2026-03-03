VÍDEO: Bruselas defenderá los intereses de UE y recuerda a EEUU el acuerdo comercial

El portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, explicó a Europa Press que la Comisión Europea “espera que Estados Unidos cumpla sus compromisos en virtud de la Declaración Conjunta”, refiriéndose al acuerdo comercial alcanzado en el verano anterior entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Tras una serie de declaraciones del presidente Donald Trump, quien amenazó con la ruptura de todos los vínculos comerciales con España debido a la negativa española de permitir que las bases militares de Rota y Morón se utilicen para lanzar un ataque contra Irán, la Comisión Europea manifestó su intención de salvaguardar los intereses de la Unión Europea a cualquier costo.

Según publicó Europa Press, la Comisión Europea expresó su confianza en que la administración estadounidense cumplirá con todas las obligaciones asumidas en el marco del citado acuerdo bilateral. El portavoz recalcó que la posición de la Unión Europea “no ha cambiado” y recordó que Bruselas representa de manera íntegra a los veintisiete Estados miembro en cuestiones de política comercial externa. Insistió en que “la Comisión siempre garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea”, en respuesta expresa a las amenazas de la Casa Blanca. Ante preguntas específicas sobre las implicaciones de una posible ruptura de los lazos comerciales con España, el portavoz evitó precisar medidas concretas, aunque reafirmó la voluntad de la Comisión de utilizar todas las herramientas a su alcance.

Tal como reportó Europa Press, la reacción comunitaria se produce tras las declaraciones del presidente Donald Trump desde el Despacho Oval, donde, en presencia del canciller alemán Friedrich Merz, afirmó: “España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España”. Señaló además que España ha tenido una postura contraria a los intereses de la alianza militar al impedir el uso de dichas bases para operaciones militares contra Irán. En su intervención, Trump señaló que España es el único país miembro de la OTAN que no se comprometió al incremento del gasto militar hasta el 5% del PIB y criticó que ni siquiera haya alcanzado el umbral del 2%, objetivo fijado en los compromisos de la alianza. “No tiene un gran liderazgo, es el único aliado de la OTAN que no acordó llegar al 5% y de hecho no pagan ni siquiera el 2%”, añadió el mandatario. De acuerdo con las mismas declaraciones recogidas por Europa Press, Trump remarcó: “Vamos a cortar todo el comercio”, sosteniendo que su Administración “no quiere tener nada con España”, y enfatizó la prerrogativa estadounidense de poner fin de manera inmediata a todas las relaciones comerciales con el país europeo.

El medio Europa Press precisó que el canciller alemán presente en la reunión, Friedrich Merz, declinó opinar sobre la amenaza concreta contra España pero sí se refirió de manera más general al esfuerzo de los aliados para “convencer a España” de que incremente su gasto en defensa hasta alcanzar el 3% o 3,5% del PIB, en cumplimiento del acuerdo tomado en el seno de la OTAN. De este modo, la postura alemana se centró en reforzar los compromisos dentro de la Alianza Atlántica sin confrontar explícitamente la advertencia lanzada por Trump.

En episodios recientes, las relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos y la Unión Europea han experimentado tensiones, en particular cuando Washington consideró imponer aranceles a productos españoles tras los desacuerdos sobre la distribución de gastos de defensa. Según recordaron desde la Comisión a Europa Press, Bruselas ya había dejado claro en aquellas ocasiones que estaba preparada para emplear los mecanismos necesarios para proteger los intereses de los Estados miembros ante cualquier medida restrictiva o sancionadora de la administración estadounidense.

A través de su portavoz, la Comisión Europea reiteró su papel como único interlocutor del bloque en acuerdos y negociaciones comerciales internacionales, asegurando que “siempre garantizará” la protección de los intereses socioeconómicos de los Estados miembro frente a cualquier acción externa. Aunque la Comisión evitó concretar las eventuales represalias a implementar en el caso de que Estados Unidos efectivizara las amenazas de la Casa Blanca, la comunidad europea subrayó su disposición a defender el marco legal vigente y el equilibrio logrado en las negociaciones bilaterales.

El origen de la tensión reside en la utilización de las bases militares de Rota y Morón, instaladas en territorio español y utilizadas por las fuerzas estadounidenses en virtud de acuerdos previos. La negativa del Gobierno español a autorizar su uso para acciones militares contra Irán motivó la respuesta de Donald Trump, quien responsabilizó a España de no colaborar suficientemente en los objetivos colectivos de la OTAN. La Comisión Europea consideró, según detalló Europa Press, que el cumplimiento de los acuerdos comerciales y de defensa firmados entre los socios internacionales constituye un principio esencial para la estabilidad transatlántica.

La cobertura audiovisual y declaraciones relacionadas con este conflicto pueden consultarse en la plataforma Europa Press Televisión, mediante la URL facilitada por el propio medio. La Comisión reiteró la vigencia del acuerdo firmado previamente entre la presidenta Von der Leyen y Donald Trump, del que emanan los compromisos que la Unión Europea exige sean respetados por ambas partes para evitar un deterioro de las relaciones económicas y diplomáticas. Destacó que la Unión Europea permanece alerta ante eventuales decisiones unilaterales de parte de Estados Unidos, e insistió en que cualquier impacto sobre el comercio entre ambos bloques encontrará respuesta a través de los cauces multilaterales establecidos para la resolución de disputas entre socios comerciales internacionales.