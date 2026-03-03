Una milicia proiraní en Irak reivindica un ataque contra un hotel en el Kurdistán que albergaría soldados de EEUU

El vice primer ministro y titular de Exteriores de Irak, Fuad Hussein, comunicó que el país enfrenta repercusiones graves debido al conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, destacando que Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, ha recibido múltiples impactos de misiles y drones en los últimos días, mientras que otras regiones han registrado ataques similares. Hussein mencionó que compartió estos detalles durante una conversación telefónica con el ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdulá bin Zayed al Nahyan, según lo expresó a través de sus redes sociales.

Según informó la agencia de noticias iraquí Shafaq, las milicias proiraníes conocidas como Resistencia Islámica en Irak anunciaron durante la madrugada del martes la ejecución de un ataque con drones dirigido contra un hotel de Erbil donde, de acuerdo con su comunicado, se alojaban soldados estadounidenses. El grupo sostuvo que esta acción constituía una represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, ocurrida el sábado durante un ataque atribuido a Israel sobre Teherán. En el comunicado también señalaron que el ataque respondía a "su deber religioso y en apoyo a la República Islámica de Irán".

El medio Shafaq amplió que las milicias proiraníes reivindicaron la autoría de casi treinta acciones recientes, en las que declararon haber utilizado "docenas de misiles y drones" contra instalaciones identificadas como objetivos enemigos tanto en Irak como en otras partes de la región. Hasta el momento, las autoridades de Irak y Estados Unidos no han emitido comentarios oficiales sobre el ataque ni han confirmado víctimas o daños concretos como consecuencia de la ofensiva sobre el hotel en Erbil.

Las acciones armadas reflejan una intensificación de las hostilidades en el norte de Irak tras la muerte de Jamenei, según reportó la agencia Shafaq. En torno a Erbil, varias posiciones con presencia de los Estados Unidos se han visto forzadas a activar sus sistemas defensivos para interceptar aeronaves no tripuladas potencialmente hostiles. Una de las zonas más frecuentes de estos lanzamientos ha sido la base aérea de Harir, situada cerca del Aeropuerto Internacional de Erbil, donde opera la coalición internacional liderada por las fuerzas estadounidenses con el objetivo de combatir a células residuales del grupo Estado Islámico.

La Resistencia Islámica en Irak divulgó que el ataque con drones formulado el martes 3 de marzo de 2026, tenía como objetivo un hotel en Erbil supuestamente ocupado por soldados estadounidenses, insistiendo en que esta acción se encontraba motivada por el deseo de retribución tras el fallecimiento del líder iraní. El grupo argumentó, según el comunicado recogido por Shafaq, que sus "muyahidines valientes" participaron en el ataque como parte de una serie de acciones de apoyo dirigidas hacia la República Islámica de Irán.

Bagdad y Washington se han mantenido en silencio ante la publicación de la ofensiva, sin emitir reacciones públicas ni confirmar datos sobre el lugar atacado o el número de eventuales afectados. Mientras tanto, según el reporte de la prensa iraquí, la capital del Kurdistán continúa figurando como uno de los puntos con mayor número de ataques con misiles y drones en el contexto de las tensiones regionales.

El viceprimer ministro iraquí Fuad Hussein expuso que la capital kurda y otras zonas del país viven actualmente las consecuencias directas de la escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel. En la conversación con el diplomático emiratí, Hussein detalló que decenas de misiles y drones han impactado en Erbil, mientras que otras regiones del sur y occidente iraquí han sido blanco de ofensivas similares. Todo ello ocurre en una coyuntura de alta tensión en Medio Oriente, agravada tras la muerte de Jamenei.

Por su parte, la agencia Shafaq subrayó que la Resistencia Islámica en Irak ha incrementado el número de ataques con drones y cohetes durante las últimas horas, centrando gran parte de sus operaciones en instalaciones donde identifican presencia estadounidense. Las autoridades de seguridad iraquíes consultadas por el mismo medio informaron que los dispositivos defensivos en la base de Harir han interceptado varios drones, en respuesta a la presencia persistente de amenazas aéreas no tripuladas en las cercanías de instalaciones relevantes para Estados Unidos y sus aliados.

En este escenario, Irak ve aumentar la presión política y social a raíz de los ataques recurrentes, en medio de un conflicto regional que involucra actores de alto perfil y potencia las divisiones internas del país. La situación en Erbil, reflejada en las declaraciones del canciller Hussein, subraya la vulnerabilidad del territorio iraquí frente a las disputas entre potencias extranjeras y la persistente actividad armada de milicias vinculadas a intereses regionales, según detalló Shafaq.