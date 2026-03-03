SemFYC alerta del repunte de sarampión en España y llama a reforzar la vacunación con segunda dosis

Entre los países europeos, España ocupa una posición preocupante respecto al aumento reciente del sarampión, situándose únicamente detrás de Rumanía y Francia en número de casos. De acuerdo con la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), esta tendencia ascendente resalta un alto riesgo de brotes, dado que un solo caso de sarampión puede dar lugar a la transmisión del virus a entre 18 y 30 personas, debido a su extrema contagiosidad. Ante este escenario, el colectivo médico plantea la urgencia de revisar los historiales de inmunización y de completar los esquemas de vacunación recomendados para frenar la propagación de la enfermedad, tal como reportó el Grupo de Vacunas y Enfermedades Infecciosas del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) de la semFYC.

Según publicó el medio, la semFYC ha advertido que el repunte sostenido de casos de sarampión en España requiere una respuesta inmediata de salud pública. El colectivo llamó a reforzar especialmente las coberturas vacunales de la segunda dosis de la vacuna triple vírica, ya que la tasa de protección sobrepasa el 97% al contar con ambas dosis. Ana Pilar Javierre, médica de familia y coordinadora del Grupo de Vacunas del PAPPS, señaló en el pódcast “Píldoras de ciencia en abierto” que el sarampión vuelve a situarse en el foco de la actualidad sanitaria nacional.

De acuerdo con la información transmitida por semFYC, la incidencia del sarampión ha experimentado un notable incremento, particularmente en determinadas comunidades autónomas. La organización remarcó que, conforme a los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), resulta fundamental mantener una cobertura superior al 95% para ambas dosis vacunales con el objetivo de limitar la circulación del virus y prevenir nuevos episodios epidémicos. Aunque la cobertura nacional española de la primera dosis de la vacuna triple vírica alcanza el 97%, la segunda dosis oscila entre el 91% y el 93%, un margen insuficiente que ensancha el número de personas vulnerables a la infección.

El medio detalló que la semFYC destacó la necesidad de llevar a cabo revisiones sistemáticas del estado vacunal, priorizando a quienes nacieron a partir de 1978. Además, el colectivo médico indicó que las personas originarias de otros países que no puedan documentar su estado vacunal deberían considerarse no inmunizadas y completar el esquema con dos dosis, que pueden administrarse de manera gratuita en los centros de salud, siguiendo las recomendaciones sanitarias establecidas.

En relación a los grupos exentos de la vacuna, la semFYC recalcó que la triple vírica, por estar compuesta de virus vivos atenuados, no está indicada en personas inmunodeprimidas ni en mujeres embarazadas. Esta contraindicación busca evitar complicaciones en poblaciones especialmente vulnerables y refuerza la importancia de la inmunidad colectiva como herramienta de protección indirecta para quienes no pueden recibir la vacuna por motivos médicos.

Según reportó la semFYC, el incremento de la incidencia del sarampión en varias regiones lleva a considerar la enfermedad nuevamente como una amenaza significativa de salud pública. La organización enfatizó que el control del sarampión depende fundamentalmente de coberturas vacunales elevadas y del refuerzo de las dosis recomendadas, así como de la consolidación de estrategias de acceso universal a la inmunización.

El análisis realizado por el PAPPS de la semFYC advierte sobre el potencial de que España se consolide entre los países europeos con mayor número de contagios, un panorama que el colectivo califica como preocupante desde la perspectiva epidemiológica y de prevención. El virus del sarampión, debido a su alta capacidad de transmisión, exige respuestas coordinadas de los diferentes sistemas autonómicos de salud y una vigilancia activa sobre posibles brotes.

En la última intervención recogida por el medio, Ana Pilar Javierre resumió la importancia de mantener esquemas completos de vacunación: “Con dos dosis de la vacuna triple vírica se alcanza una protección superior al 97%, de carácter duradero”. La médica remarcó que la diferencia actual entre la cobertura de la primera y la segunda dosis deja un margen de exposición considerable, lo que compromete los logros alcanzados hasta el momento en la reducción del sarampión.

El mensaje principal de la semFYC, según consignó el medio, apunta a la revisión sistemática de los historiales vacunales en la población general y a la advertencia contra el retraso o la renuncia en completar el esquema de inmunización. La información también advierte que la situación epidemiológica actual puede derivar en brotes si no se refuerzan las coberturas vacunales y no se adoptan medidas de vigilancia y prevención sólidas.

A través de este llamamiento, la semFYC sostiene la necesidad de que profesionales sanitarios y ciudadanía colaboren en el fortalecimiento de la estrategia vacunal, poniendo especial atención en los grupos susceptibles y tomando como referencia las pautas internacionales de salud pública.