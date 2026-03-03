OPPO Find X9 Ultra llegará a España

El dispositivo OPPO Find X9 Ultra, presentado por primera vez fuera de China según el anuncio realizado durante el Mobile World Congress en Barcelona, incorpora un sistema de imagen desarrollado en conjunto con la reconocida marca Hasselblad. Esta integración representa la primera vez que un modelo de la serie más avanzada de OPPO se comercializará en España, conforme a lo confirmado por la propia compañía en dicho evento.

De acuerdo con lo publicado por OPPO y detallado en la cobertura del Mobile World Congress, el Find X9 Ultra formará parte del mercado internacional tras haber estado disponible únicamente dentro de China desde el lanzamiento global parcial de la familia OPPO Find X9, que ocurrió en octubre del año anterior. Esta ampliación de mercados integrará a España entre los primeros países en recibir el modelo estrella de la marca, como parte de la estrategia de crecimiento internacional y de consolidación de su presencia en Europa.

El Find X9 Ultra ha sido destacado por incluir el sistema de cámara móvil que, según OPPO, es el más avanzado que ha lanzado hasta la fecha. En el evento de Barcelona, Elvis Zhou, director ejecutivo de OPPO Europa, remarcó el énfasis de la compañía en la experiencia fotográfica, apoyada en la colaboración técnica con Hasselblad. Zhou expresó: "Va mucho más allá de lo que otros denominan 'ultra'. No es un smartphone con cámara, es una cámara que tiene un smartphone", según consignó OPPO durante la presentación. La afirmación del ejecutivo subraya la apuesta por una integración profunda de capacidades fotográficas y de procesamiento de imagen, enfocada en competir en el segmento premium del mercado global.

La ingeniería óptica de vanguardia y el desarrollo conjunto con Hasselblad buscan atraer tanto usuarios profesionales como consumidores avanzados de fotografía móvil. Según informó el medio, la apuesta de OPPO responde no solo a la tendencia de los consumidores por exigir mejores cámaras en sus teléfonos inteligentes sino también al interés de la empresa por consolidar su imagen de innovación en sectores estratégicos, como el mercado español. La compañía reafirmó esto con la confirmación oficial de que el Find X9 Ultra se incorporará pronto a los catálogos de dispositivos disponibles en España.

El lanzamiento mundial de la familia OPPO Find X9 en octubre del año anterior reservó inicialmente el modelo Ultra para el mercado chino. La decisión de expandirse internacionalmente llega tras un periodo en que la compañía evaluó la demanda y la acogida regional, seleccionando a España como uno de los primeros destinos fuera de Asia, tal como reportó la prensa especializada sobre el evento de Barcelona.

La compañía anticipó que la presentación internacional se celebrará próximamente en un acto específico para medios y distribuidores, aunque no ha detallado aún la fecha exacta ni las condiciones de comercialización en territorio europeo. OPPO incidió, según afirmaron en el Mobile World Congress, en que su intención es fortalecer el compromiso a largo plazo con los usuarios españoles y aumentar su cuota en uno de los mercados tecnológicos más competitivos del continente.

Este movimiento posiciona al Find X9 Ultra como una de las principales novedades en el segmento de smartphones de alta gama que se incorporarán al mercado español en los próximos meses, conforme a la información compartida por OPPO y recogida por diversos medios tecnológicos internacionales.