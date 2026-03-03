Muere un soldado de Chad en un ataque achacado a Boko Haram en la cuenca del lago Chad

El presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby, transmitió un mensaje en el que remarcó la continuidad de las acciones militares en la cuenca del lago Chad con el objetivo de neutralizar a los grupos terroristas presentes en esa región fronteriza. Según informó el mandatario en un comunicado difundido a través de redes sociales, las fuerzas armadas mantienen activa una ofensiva tras el enfrentamiento iniciado el lunes en la noche, atribuido a presuntos miembros del grupo Boko Haram.

De acuerdo con lo reportado por las autoridades y recogido por medios internacionales, el choque ocurrió cuando una "unidad de avanzada" del Ejército chadiano fue atacada por elementos identificados como integrantes de Boko Haram, en la estratégica zona de la cuenca del lago Chad. Esta área, ubicada en la frontera compartida entre Nigeria, Níger, Chad y Camerún, ha registrado una alta presencia de grupos armados ligados tanto a Boko Haram como al Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

El medio que dio cuenta de los hechos detalló que los militares chadianos respondieron a la agresión y repelieron el ataque, resultando en la muerte de ocho supuestos atacantes. Durante la operación, las fuerzas armadas lograron además recuperar material bélico utilizado por el grupo armado contrario. El presidente Déby resaltó que "nuestros valientes soldados tomaron represalias enérgicamente, neutralizando a ocho asaltantes y recuperando materiales de guerra", según recoge el comunicado presidencial.

El enfrentamiento dejó como saldo la muerte de un militar de Chad, cuya identidad no fue difundida en el parte oficial, y otros dos resultaron heridos. En el escrito, Déby se refirió al soldado fallecido como "un digno hijo de la nación" y trasladó sus condolencias a la familia del caído. Subrayó que "su heroico sacrificio permanecerá grabado en la memoria de la República".

Según publicó la fuente oficial, la ofensiva militar sigue desarrollándose en la cuenca del lago Chad, un entorno donde se han registrado reiterados ataques por parte de Boko Haram y de la facción Estado Islámico en África Occidental, que mantienen su actividad en la zona limítrofe de cuatro países del continente africano. Las fuerzas armadas de Chad han llevado a cabo numerosas operaciones en ese territorio, buscando frenar la expansión y los ataques de dichos grupos yihadistas.

El comunicado compartido por la presidencia reiteró la determinación de mantener la presión sobre los grupos armados y la promesa de continuar las operaciones militares sin descanso, como una respuesta a las reiteradas acciones violentas atribuidas a estos movimientos. La zona afectada, caracterizada por su difícil acceso y la porosidad de las fronteras, figura entre los focos más persistentes de actividad yihadista en África Occidental, según consignó el medio que reportó el incidente.

La muerte del militar y los heridos se suman a una larga lista de bajas en ambos bandos desde el inicio de las hostilidades en la región hace más de una década, cuando Boko Haram comenzó a expandir sus ataques más allá de las fronteras de Nigeria. La cuenca del lago Chad se ha transformado en un escenario frecuente de enfrentamientos entre las fuerzas regulares de los países ribereños y los integrantes de grupos armados.

Las autoridades chadianas reiteraron, por medio de los comunicados oficiales publicados tras el último ataque, el compromiso de restaurar la seguridad en la zona fronteriza. El presidente Déby hizo hincapié en la continuidad de la "caza contra los elementos terroristas", lo que apunta hacia una intensificación de las actividades militares en la zona afectada.

El medio que cubrió los sucesos recogió también antecedentes de acciones similares en la cuenca, donde tanto Boko Haram como la escisión Estado Islámico en África Occidental han reivindicado o protagonizado múltiples ataques, focalizando sus acciones contra fuerzas de seguridad y población civil.

La ofensiva actual representa una de las más recientes respuestas estatales a la violencia generada por estos grupos, que han sido responsables de una situación de inseguridad prolongada, desplazamientos internos y dificultades humanitarias en toda la región. Según reiteran las autoridades, la persistencia de los operativos militares busca frenar el avance de estas organizaciones yihadistas, cuyas actividades transfronterizas han complicado la gestión conjunta de la seguridad en el área limítrofe.

El despliegue militar seguido al enfrentamiento donde cayó un soldado y otros dos resultaron lesionados forma parte de un esquema de vigilancia y acción sostenidas que Chad ha implementado en cooperación con países vecinos, abordando la amenaza de los grupos armados establecidos en la cuenca del lago Chad, reportó el medio que dio cobertura a los incidentes.