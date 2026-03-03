Mateu Alemany: "Nos agarramos al resultado de la ida y supimos sufrir"

El Atlético de Madrid aseguró su vigésima presencia en una final de la Copa del Rey tras superar una serie de alto rigor competitivo ante el FC Barcelona, en la que la resistencia física y mental fue determinante, según las palabras de Mateu Alemany, director deportivo del club. El directivo hizo hincapié en que el pase a la final se selló gracias a una actuación colectiva capaz de adaptarse a la presión ejercida por el Barcelona durante el partido de vuelta, donde el equipo madrileño cayó por 3-0 pero hizo valer la ventaja obtenida en la ida. Según informó TVE, Alemany subrayó la capacidad del equipo para sostenerse en el resultado favorable conseguido en el primer duelo de la eliminatoria.

De acuerdo con las declaraciones de Alemany difundidas por TVE, el enfrentamiento ante el Barcelona estuvo marcado por la exigencia táctica e intensidad de un rival que, a su juicio, mostró claridad en el manejo del balón y sometió al Atlético a una presión significativa. Ante esas condiciones, Alemany señaló: "El Barcelona ha hecho un gran partido, nos ha presionado muy bien, ha tenido muchísima claridad con el balón y nos ha costado mucho". Añadió que el colectivo rojiblanco supo "agarrarse al resultado de la ida y a saber sufrir", aspectos que consideró fundamentales en el desarrollo de eliminatorias de este tipo.

El directivo detalló que la eliminatoria presentó dos caras opuestas. "Allí fuimos muy, muy superiores; ellos han sido mejores hoy, pero hemos sido capaces de darle valor al resultado de la ida", afirmó Mateu Alemany, según recogió TVE. Destacó también la relevancia del acceso a la final, al señalar que "la final es lo que queda, es lo que importa, es por lo que nuestros aficionados están contentos". Para el club y su dirección, el proceso hasta alcanzar la final demandó un esfuerzo conjunto y la aceptación del sufrimiento como parte inherente al fútbol competitivo, especialmente cuando el adversario demuestra alto nivel como el Barcelona.

En sus declaraciones a la cadena pública, Alemany resaltó que "había que sufrir un poco para eliminar a un gran equipo como el Barcelona", señalando que ese fue el precio de avanzar a una nueva final. Según detalló TVE, la celebración por el logro incluyó un reconocimiento explícito a los jugadores y su actitud durante la eliminatoria. "Tengo que destacar la actitud general de todos los jugadores que han jugado hoy aquí. En una situación de máxima dificultad por el nivel del rival, por las circunstancias, por cómo venía el partido. Estamos orgullosos. Esto también es el fútbol, saber sufrir, saber pelear en esas situaciones", enfatizó el director deportivo.

El Atlético de Madrid, tras este logro, centra ahora su atención en dos frentes: la Liga y la Liga de Campeones. Alemany indicó, en diálogo con TVE, que el próximo partido de Liga del sábado reviste especial importancia, ya que el objetivo del club reside también en finalizar la competición doméstica en una posición alta. Además, miran hacia los octavos de final de la Champions League, que se disputarán en dos semanas, señalando que hay ilusión dentro de la plantilla y la afición, en especial ante la posibilidad de cruzarse nuevamente con el Barcelona si ambos equipos superan sus respectivas eliminatorias.

Al referirse al desarrollo de la serie contra el Barcelona, Alemany calificó los dos partidos como "espectáculo", indicando que tanto la ida como la vuelta ofrecieron un alto nivel de emoción y fútbol competitivo. Manifestó su deseo de que ambos equipos puedan volver a verse las caras, esta vez en los cuartos de final de la Liga de Campeones, lo que sería indicativo de que tanto Atlético de Madrid como Barcelona mantienen un nivel competitivo elevado en las citas europeas.

Según publicó TVE, se vivió una atmósfera de ilusión por parte de los aficionados que ya comienzan a preparar su apoyo para la final en Sevilla, ciudad que albergará el encuentro decisivo por la Copa del Rey. Alemany invitó a los seguidores a vivir la final con entusiasmo y celebró la oportunidad de luchar por un nuevo título, reiterando que para el club el principal reto inmediato es trabajar con dedicación en los compromisos venideros.

A lo largo del proceso, el director deportivo insistió, según TVE, en que la adaptación del equipo a las circunstancias adversas resultó clave para alcanzar el objetivo. El Atlético hizo énfasis en resistir la presión, administrar la ventaja obtenida en la ida y priorizar la cohesión en el juego colectivo. La actitud del plantel, en palabras de Alemany, fue un reflejo del carácter competitivo que exige el club a sus futbolistas, especialmente ante rivales de alto calibre como el Barcelona.

El calendario ahora coloca al Atlético de Madrid en una situación en la que disputa la final copera mientras mantiene abiertas sus opciones en la Liga y en la Champions League. Alemany expresó ante las cámaras de TVE que tanto el club como los aficionados sueñan con conseguir el título copero y seguir avanzando en el resto de las competiciones. La directiva y el cuerpo técnico se enfocan en recuperar jugadores, preparar los siguientes partidos y mantener el nivel competitivo que les ha llevado hasta esta instancia.

En el entorno del club, tras la clasificación para la final, la sensación es de orgullo y satisfacción por la respuesta del equipo en momentos críticos. Como señaló el director deportivo en su entrevista con TVE, eliminar al Barcelona en una eliminatoria tan exigente exigió trabajo, concentración y sacrificio de los jugadores. La afición rojiblanca permanece expectante ante la posibilidad de levantar un nuevo trofeo y cerrar la temporada con la conquista de al menos un título.