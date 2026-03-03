Mar Flores desvela, dolida, la reacción de Carlo Costanzia a sus memorias: "No quiere saber nada, me parece injusto"

Flores ha admitido que la publicación de sus memorias ha generado un conflicto con su hijo mayor, Carlo Costanzia. Según informó el medio que dio seguimiento a la transmisión del programa “Decomasters” emitido por TVE, la modelo ha manifestado que Costanzia “no quiere saber nada” acerca de los episodios narrados en el libro, una actitud que Flores considera injusta hacia su testimonio y su realidad familiar.

Durante el último episodio del programa de reformas e interiorismo, donde Mar Flores comparte pantalla con su hijo tras un periodo prolongado de distanciamiento, la conversación giró en torno a la decisión de la modelo de publicar su biografía titulada “Mar en calma”. Flores, en diálogo con el actor Eduardo Casanova —quien intervino trasladándole una pregunta directa sobre la reacción de sus hijos al libro—, expuso que la motivación central para escribir sus memorias tuvo que ver con la falta de información que sus propios hijos tenían sobre su pasado. Según consignó el medio, Flores relató: “Precisamente lo he hecho porque mis hijos no tenían información ni nunca me han preguntado, y siempre me han respetado al margen de lo que la prensa decía, y me parecía injusto”.

La modelo argumentó que hasta ese momento sus hijos habían aceptado su silencio sobre ciertos asuntos personales, incluso cuando esos temas eran objeto de especulación mediática. Explicó ante las cámaras que percibía una brecha informativa entre las versiones difundidas por la prensa y su experiencia personal, lo que la llevó a considerar necesario dejar un testimonio escrito en forma de “carta de amor” a sus hijos, especialmente para Carlo.

Flores afirmó en la emisión citada por el medio que la reacción de su hijo mayor representó un desafío emocional, ya que Carlo desconocía varios de los aspectos narrados en el libro, lo que complicó la relación entre ambos. “Esto me ha creado un conflicto con mi hijo mayor porque hay cosas que él no lo sabía. Para mí era necesario hacerlo. Era un testimonio y una carta de amor con toda mi verdad y mi realidad para, más que nadie, para Carlo. No ha querido escucharme y sé que ha tenido una información muy negativa sobre mí”, manifestó la modelo, según publicó la cadena. Flores destacó además que Costanzia “no quiere hablar de nada del pasado, no quiere saber”, una postura que la protagonista considera injusta dado su esfuerzo por abrirse y exponer su versión.

El medio detalló que la relación entre madre e hijo ha atravesado momentos especialmente distantes en los últimos años. La oportunidad de compartir tiempo juntos en “Decomasters” fue reconocida por ambos como un espacio que les permitió retomar el contacto y reparar parte del tiempo perdido. Flores expresó durante el programa la intención de que su relato funcione para sus hijos como una fuente directa de su perspectiva, sin intermediarios, con la esperanza de que algún día Carlo desee acercarse a su testimonio.

Según explicó la modelo en el espacio televisivo, sostiene la esperanza de que su hijo mayor eventualmente lea el libro y comprenda el contexto y los motivos detrás de su versión de los hechos. “Llegará un momento en el que yo ya no estaré aquí que le apetecerá leerlo y me entenderá”, declaró Flores, en palabras recogidas por el medio.

Las memorias de Mar Flores abordan distintos episodios de su vida personal, incluyendo situaciones delicadas relacionadas con su exmarido, Carlo Costanzia di Costigliole, padre de Carlo. El medio recogió que estos pasajes han sido especialmente sensibles para la familia. Flores considera que la información negativa sobre su persona que habría llegado a oídos de su hijo condicionó su respuesta ante la publicación del libro, imposibilitando hasta ahora una conversación abierta sobre los contenidos del mismo.

La emisión semanal de “Decomasters”, producida por Televisión Española, se ha convertido en un espacio en el que tanto Mar Flores como Carlo Costanzia han manifestado aspectos desconocidos de su relación familiar. El formato les ha provocado reflexionar públicamente sobre el distanciamiento previo y el proceso de reconstrucción del vínculo familiar tras años de relaciones tensas. El medio reportó que ambos admitieron el valor que ha tenido este reencuentro para comprenderse mutuamente y compartir nuevamente experiencias cotidianas.

En declaraciones recogidas en el programa, Flores puso el acento en la importancia de que sus hijos conozcan su versión independientemente de la imagen mediática que ha circulado acerca de su vida. Manifestó que sus hijos no siempre han indagado sobre su pasado y que su objetivo principal era ofrecerles un acceso directo a su perspectiva construida a lo largo de los años.

La publicación de estas memorias encuentra a Mar Flores en una etapa de apertura pública sobre episodios personales que configuran parte de su historia familiar reciente, buscando que el testimonio alcance a sus hijos como una invitación al diálogo y la comprensión futura, según se desprende de sus intervenciones en “Decomasters” y las citas publicadas por el medio sobre la entrega más reciente del espacio.