Laura Matamoros, desafiante con Carlo Costanzia: "Yo no tengo miedo, que tema él"

Frente a la polémica familiar más mediática del momento, la hija de Kiko Matamoros se posiciona sin rodeos y lanza un mensaje contundente a su primo, reafirmando no tener temor y mostrando una actitud firme pese a las tensiones

En medio del seguimiento intenso de los medios a cada uno de sus gestos y respuestas, la atención se centra en la postura adoptada por Laura Matamoros frente al prolongado conflicto familiar con su primo Carlo Costanzia. Según informó el medio original, la joven influencer ha manifestado de manera enfática que carece de temor ante la posibilidad de que se difunda una conversación privada mantenida con Carlo, que podría estar incluso registrada en una grabación. El mensaje de Laura, “Yo no tengo miedo, que tema él”, destaca la confianza con la que aborda la situación, pese a las especulaciones acerca de los posibles detalles comprometidos de ese intercambio.

Tal como publicó la fuente, el enfrentamiento público entre los primos Laura Matamoros y Carlo Costanzia ha estado marcado por semanas de declaraciones cruzadas, comunicados oficiales y apariciones en televisión que han elevado progresivamente la tensión en el entorno familiar. Este conflicto ha involucrado además a otras figuras del círculo, como Mar Flores, tía de Laura y madre de Carlo. El papel de la modelo en la disputa ha generado hipótesis y análisis en diferentes programas, particularmente después de la aparición televisiva de Carlo.

Según consignó la fuente, Laura Matamoros se ha mostrado esquiva ante preguntas relacionadas con su tía, Mar Flores, negando taxativamente haber recibido algún tipo de apoyo privado por parte de ella. Ante una pregunta directa sobre el respaldo de su tía después de la reciente entrevista de Carlo, respondió de manera breve: “no, no, no”. Esta reacción evita agregar combustible a la controversia, optando por no profundizar en la situación para no incrementar la exposición mediática que ya rodea a su familia.

De acuerdo con lo publicado, los cruces entre los primos han alcanzado gran notoriedad en el ámbito televisivo y digital, donde se han analizado extensamente tanto sus declaraciones como sus silencios. El caso ha generado debate sobre la posible existencia de grabaciones comprometedoras y sobre las verdaderas causas de la disputa, que permanece sin resolverse y con ambas partes firmes en sus respectivas posiciones.

Cuando la prensa le consultó sobre los comentarios de Alejandra, quien ha sugerido que los movimientos de Laura responden a intereses económicos, la influencer respondió únicamente “perdón”, sin querer entrar en detalles o profundizar en el intercambio de acusaciones. Además, decidió no contestar a cuestiones relacionadas con su estado anímico o su nivel de tranquilidad, manteniendo así una postura distante frente a las preguntas sobre la dimensión emocional del conflicto.

La visibilidad del asunto ha llevado a que cada comentario o gesto de los protagonistas se convierta en noticia. Según destacó la fuente, ni Laura Matamoros ni Carlo Costanzia han dado señales de acercamiento, y ambos continúan defendiendo públicamente su versión. Mientras tanto, observadores y seguidores del entorno mediático permanecen atentos a los próximos movimientos de la familia, que sigue ocupando titulares en medios de comunicación y en plataformas digitales.

