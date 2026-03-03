La Reina Letizia arrasa con un traje de estreno en un color vibrante que se ha convertido en su favorito esta temporada

El recorrido oficial de la Reina Letizia por la ciudad de Castellón comenzó en un ambiente festivo, donde fue recibida por un grupo de falleras y saludó con cercanía durante la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Según publicó el medio de comunicación, este compromiso marcó la primera visita de la Monarca a la provincia en su condición de Reina, al tiempo que presidía el evento como Presidenta de Honor de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), como parte de la campaña "Porque cada pERsona importa". La jornada estuvo dedicada a promover la igualdad y acceso a los recursos sociales y sanitarios para personas afectadas por patologías poco frecuentes.

El acto, detalló el medio, se encuadra en una semana especialmente activa en la agenda de la Reina Letizia, quien mostró en Castellón un conjunto de dos piezas turquesa, tono que ha utilizado en varias de sus últimas apariciones públicas y que, según consignó la plataforma noticiosa, se ha convertido en uno de sus colores más habituales en la temporada. El traje, compuesto por pantalón recto y tobillero y una blazer entallada y estructurada, llamó la atención por su confección y cuidado diseño. La Reina acompañó este atuendo con una blusa blanca de seda de cuello drapeado y zapatos de tacón bajo en tono arena con una gran hebilla, prescindiendo de bolso o cartera y completando su apariencia con pendientes de oro rosa y pequeños diamantes firmados por Gold & Roses.

De acuerdo con el mismo medio, la actividad principal del día tuvo lugar en el contexto de la campaña destinada a visibilizar las necesidades de quienes padecen enfermedades poco comunes y facilitar su integración y acceso a servicios esenciales. Según FEDER, la presencia de la Reina Letizia y su papel como Presidenta de Honor han sostenido el foco mediático sobre esta causa y han favorecido la concienciación social sobre las dificultades específicas de este colectivo. La iniciativa subrayó la importancia de mantener la equidad en la atención sanitaria y la provisión de recursos adecuados, puntos que fueron destacados durante la ceremonia en la que participaron autoridades locales y representantes asociativos.

La programación de actividades de la Monarca continúa en los próximos días. Según informó este medio, la Reina Letizia y el Rey Felipe VI tienen previsto asistir el jueves a la inauguración de la 45ª edición de ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo celebrada en IFEMA, Madrid. Posteriormente, Letizia recibirá en el Palacio Real a los nuevos Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo y Estefanía. Estas citas forman parte de la agenda oficial del matrimonio real durante la semana, en la que ambos mantienen una intensa agenda institucional.

En otro contexto relacionado con la Familia Real, el medio detalló que el Rey Juan Carlos permanece alojado en un hotel de lujo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, tras el cierre del espacio aéreo provocado por la escalada del conflicto armado que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán en Oriente Medio. Esta circunstancia ha suscitado la atención respecto a sus próximos movimientos y posibles visitas a España, mientras continúan los compromisos oficiales de la Reina Letizia en el país.