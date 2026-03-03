La Guardia Revolucionaria asegura que "las puertas del infierno se están abriendo" para EEUU e Israel

El portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, Sardar Naeini, declaró que la respuesta iraní a las recientes acciones de Estados Unidos e Israel superará en intensidad a la registrada durante el conflicto de junio de 2025. El impacto de la actual ofensiva ha sido calificado como devastador, ya que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha muerto junto a varios ministros y altos mandos militares, según reportó la Media Luna Roja y recogió la agencia iraní de noticias Tasnim. La ofensiva, lanzada el sábado pasado contra territorio iraní, ha provocado hasta ahora cerca de 800 víctimas mortales.

Según consignó Tasnim y tal como señaló el portavoz militar, “las puertas del infierno se están abriendo más y más frente a Estados Unidos e Israel”. Naeini advirtió durante su intervención que ambas naciones “deben esperar más ataques” por parte de Irán, y garantizó que la respuesta no solo continuará, sino que aumentará en fuerza respecto a episodios previos.

La agencia Tasnim detalló que, a pesar de las bajas en la cúpula militar y política iraní tras la acción militar de estadounidenses e israelíes, la Guardia Revolucionaria mantiene la ejecución de sus misiones con determinación y sin interrupciones. Naeini insistió en que “la sangre de los mártires será vengada” y que el objetivo es infligir “una derrota completa y aleccionadora a los malignos enemigos de Irán”.

Entre los fallecidos se encuentra el máximo líder religioso y político del país, Ali Jamenei, hecho que marca una de las mayores crisis en la historia reciente de la República Islámica. Además de Jamenei, la ofensiva causó la muerte de varios ministros y altos funcionarios del Ejército de Irán. La Media Luna Roja contabilizó casi 800 víctimas mortales desde del inicio de los ataques, cifra respaldada por diversos informes difundidos por medios iraníes.

En respuesta a estos acontecimientos, las fuerzas iraníes han llevado a cabo lanzamientos de misiles y drones contra objetivos en territorio israelí y contra bases estadounidenses localizadas en distintos países de Oriente Próximo, según publicó la agencia iraní de noticias citada por distintos medios internacionales. La escalada de la confrontación bélica sigue produciendo tensión en la región y mantiene en alerta a las principales potencias involucradas.

La magnitud de la ofensiva ha generado preocupación en la comunidad internacional por las posibles repercusiones en la estabilidad de la región de Oriente Medio. La muerte del líder supremo Ayatolá Ali Jamenei y de una parte significativa del alto mando militar representa un momento de incertidumbre sobre el rumbo de la política interna y la seguridad exterior de Irán.

Además, el portavoz militar iraní subrayó que los responsables de las muertes responderán ante las nuevas ofensivas, al tiempo que insistió en que la Guardia Revolucionaria continuará sus operaciones “con fuerza y sin interrupciones”, a pesar de los daños estructurales sufridos y la pérdida de altos mandos.

La situación, según documentó la agencia Tasnim, confirma que la retaliación por parte iraní ya ha comenzado y se dirige principalmente contra Israel y posiciones estadounidenses en la zona. Las autoridades militares iraníes insisten en que estas acciones buscan devolver el golpe a quienes consideraron responsables de los ataques iniciales.

De acuerdo con los reportes difundidos por los medios estatales iraníes, y siguiendo la postura oficial representada por Naeini, la estrategia de represalias adoptada por Teherán pretende no solo hacer frente a las bajas, sino también proyectar una imagen de fortaleza ante la comunidad internacional y sus adversarios regionales.