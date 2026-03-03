El ministro de Cultura de Irán, Reza Salehi Amiri, acudió recientemente al Palacio de Golestán en Teherán para inspeccionar la magnitud de los daños causados por un bombardeo sobre la plaza Arag, ubicada en una zona adyacente a este emblemático sitio histórico. Tras la visita oficial a las instalaciones, el Gobierno iraní ha intensificado sus gestiones internacionales, solicitando a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que designe un equipo independiente de especialistas que valore el impacto sufrido por el monumento.

De acuerdo con la información publicada por el Gobierno iraní, el país remitió una carta al director general de la UNESCO, Jaled al Enani, en la que solicita “una evaluación técnica urgente, medidas de estabilización de emergencia e intervenciones de protección” para el Palacio de Golestán, inscrito como Patrimonio de la Humanidad. En la comunicación oficial, Teherán subraya la relevancia excepcional de este bien cultural y el contexto urbano que lo rodea, y urge a la movilización de expertos para determinar “el alcance y la naturaleza de los daños” derivados del ataque, consignó el medio fuente.

La misiva, hecha pública en redes sociales y fechada en la víspera, destaca además la petición de “cooperación técnica y asistencia” por parte de la UNESCO, con el objetivo de desarrollar planes apropiados de conservación ajustados a normas internacionales. Entre las demandas detalladas se incluye la necesidad de intervenciones inmediatas para evitar un deterioro mayor del recinto y la elaboración de estrategias preventivas para preservar el valor histórico del sitio. Según reportó el medio fuente, la carta enfatiza que “la República Islámica de Irán reitera su plena disposición a cooperar estrechamente con la UNESCO y sus órganos consultivos para abordar este asunto urgente y garantizar la salvaguardia de este patrimonio irremplazable”.

El Palacio de Golestán data originalmente de la época safávida, aunque recibió sus principales características arquitectónicas durante el siglo XIX, cuando fungió como residencia de la dinastía Qayar. Este sitio es uno de los monumentos históricos más destacados de Teherán y se encuentra catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que implica un conjunto específico de obligaciones en cuanto a su conservación y la protección determinada por tratados internacionales.

Las recientes agresiones han generado daños materiales considerables, según denunció Teherán. Entre las áreas afectadas, la UNESCO contabilizó pérdidas como la destrucción de vidrieras, puertas y encofrados, aspectos que ponen en riesgo la autenticidad y la integridad del monumento, reportó el medio fuente. El organismo internacional ya manifestó su preocupación durante la semana, reiterando la condición protegida de todos los bienes culturales conforme al Derecho Internacional.

El Gobierno iraní recuerda que la protección del patrimonio cultural se encuentra regulada por tratados reconocidos por Naciones Unidas y que la cooperación internacional resulta clave en situaciones que amenacen la conservación de sitios de valor universal. El pedido elevado a la UNESCO incluye la esperanza de movilizar tanto recursos humanos como técnicos, necesarios para la estabilización del palacio tras la agresión. Según consignó el medio fuente, Teherán espera que la misión solicitada pueda evaluar de forma imparcial los daños y contribuir a definir el curso de acción para la restauración del lugar.

La situación del Palacio de Golestán ha llamado la atención de la comunidad internacional, debido a su simbolismo histórico y artístico y a su estatus legal bajo normativa relevante de Naciones Unidas. El bombardeo registrado en la capital iraní ha elevado los temores sobre la seguridad del patrimonio local, especialmente en el contexto de conflictos que pueden poner en peligro otros bienes culturales. El Gobierno iraní aboga por una respuesta coordinada con la UNESCO y los organismos consultivos vinculados para garantizar la recuperación y la defensa efectiva de este sitio frente a futuras amenazas, reiterando la plena disposición de las autoridades para trabajar de manera transparente y conforme a los estándares internacionales, según reportó el medio fuente.