H. Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid instala el primer TAC 'Verida Spectral CT' del mundo

La reconstrucción espectral basada en inteligencia artificial del 'Verida Spectral CT', recientemente instalado en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid, logra mejorar notablemente la detección de lesiones sutiles y la caracterización tisular al proporcionar hasta un 136 por ciento más de contraste y reducir el ruido en un 80 por ciento, manteniendo bajas dosis de radiación. Según datos del propio sistema difundidos por Philips, esta innovación permite acceder, de manera automática y sin pasos adicionales, a análisis avanzados en oncología, cardiología, neurología y servicios de urgencias. Esta incorporación representa un cambio en la velocidad y precisión de los diagnósticos médicos, con implicaciones directas tanto en la seguridad del paciente como en la mejora de los circuitos clínicos.

Según detalló Philips, el 'Verida Spectral CT' concentra en una única plataforma información anatómica y funcional, gracias a una combinación de tecnología espectral con sistemas de detección y algoritmos de inteligencia artificial. Esta herramienta posibilita la integración de imágenes espectrales en la rutina clínica diaria sin incrementar la complejidad operativa. El hospital madrileño se convierte, de este modo, en el primer centro mundial en contar con este equipo, lo que evidencia un fuerte interés por adoptar soluciones tecnológicas avanzadas en el área sanitaria, tal como destacó el medio.

El sistema está equipado con un detector de tercera generación denominado 'NanoPanel Prism Precise' y un motor de reconstrucción de imágenes llamado 'Spectral Precise Image', que logran la obtención automática de datos espectrales en todos los estudios clínicos a bajos niveles de radiación. El flujo de trabajo resultante permite que la información espectral esté disponible permanentemente, acortando el número de pruebas complementarias y reduciendo la necesidad de estudios adicionales, según informan desde Philips y el propio hospital.

Desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, la combinación de información anatómica y funcional aporta ventajas tangibles a la hora de interpretar estudios médicos. Eliseo Vañó, jefe del Servicio de Radiología del hospital, manifestó que el 'Verida Spectral CT' facilita la incorporación natural de la imagen espectral a la práctica cotidiana, sin interrumpir el flujo de lectura ni aumentar la carga del equipo. “Disponer de información funcional y anatómica en un solo estudio, con alta calidad de imagen y baja dosis, mejora la seguridad del paciente y refuerza nuestra capacidad para realizar diagnósticos más precisos desde el primer momento”, señaló Vañó a Philips.

En términos de eficiencia, el sistema está enfocado a entornos clínicos de alta demanda, ya que puede procesar hasta 145 imágenes por segundo y realizar hasta 270 estudios diarios. Philips reportó que la conectividad con el sistema PACS mediante la función 'Spectral Magic Glass' permite a los radiólogos acceder directamente a los resultados espectrales sin necesidad de estaciones adicionales, evitando interrupciones en los flujos de trabajo habituales.

Además del impacto clínico, la tecnología también se concibió con criterios de sostenibilidad y gestión responsable de los recursos sanitarios. El 'Verida Spectral CT' incorpora servicios remotos de inteligencia artificial para monitorizar de forma proactiva el funcionamiento, optimizar el consumo energético y gestionar adecuadamente el tubo de rayos X. Según las cifras aportadas por Philips, el diseño del sistema consigue reducir hasta un 45 por ciento el consumo energético respecto a tecnologías convencionales, lo que repercute tanto en el coste operativo como en la prolongación de la vida útil del equipamiento.

Jimena Lapuerta, responsable de Diagnóstico por Imagen en Philips Ibérica, consideró que la llegada del primer 'Verida Spectral CT' a un hospital español representa el compromiso por la innovación clínica. Lapuerta declaró que esta tecnología de última generación facilitará diagnósticos más precisos, procesos clínicos más ágiles y el desarrollo de una medicina personalizada que mejora la atención al paciente, según consignó Philips.

Así, el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario se sitúa como pionero en el uso de herramientas que reúnen los adelantos en inteligencia artificial, baja emisión de radiación y máxima eficiencia operativa, iniciativas que comienzan a transformar el acceso y la calidad de los diagnósticos médicos en España y en el ámbito internacional, según remarcó Philips.