El Rey visita este miércoles Dos Hermanas, la asociación Aspace y la muestra 'Cayetana. Grande de España'

El Rey Felipe VI tiene previsto visitar este miércoles, 4 de marzo, el Ayuntamiento de la localidad sevillana de Dos Hermanas para, posteriormente, dirigirse al Centro de Atención Integral a Personas con Parálisis Cerebral Aspace Sevilla y, durante la tarde y ya en la capital, inaugurar la exposición 'Cayetana. Grande de España', que conmemora el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba.

Así, a las 11,15 horas, el Consistorio acogerá la visita del monarca, que será recibido por el alcalde del municipio, Francisco Rodríguez. Asimismo, procederá a la firma del Libro de Honor de la Ciudad. Precisamente este lunes, el regidor tildaba de "honor" este encuentro.

"Los nazarenos agradecemos este gesto del Rey con nuestro municipio, en el que se sentirá como un vecino más", afirmaba Rodríguez en un comunicado, al tiempo que aseguraba que la cita supone un "reconocimiento" al "crecimiento ordenado y sostenible" que, asegura, Dos Hermanas ha experimentado en los últimos años y resaltaba la "especial vinculación" entre la ciudad y la Casa Real.

Después, concretamente a las 11,45 horas, Felipe VI realizará un recorrido por las instalaciones de Aspace, todo ello en aras de "visibilizar el trabajo de las personas con parálisis cerebral y mostrar el compromiso y apoyo de las instituciones españolas para favorecer la participación social de las todas las personas que integran este colectivo", tal y como aseguraba la asociación.

Para la agrupación, el encuentro supone "un reconocimiento al trabajo que este movimiento asociativo desarrolla diariamente en favor de los procesos de fomento de la autonomía y la inclusión social de las personas con discapacidad". De hecho, apostilla, durante el recorrido los usuarios del centro podrán explicar las distintas actividades que se llevan a cabo en el mismo, desde labores de estimulación hasta los talleres de trabajo grupal, el huerto adaptado o las actividades deportivas.

Ya tras el mediodía y de vuelta a la capital, el monarca inaugurará a las 16,30 horas la exposición 'Cayetana. Grande de España' en el Palacio de Las Dueñas. La muestra ha sido promovida por la Fundación Casa de Alba con ocasión del centenario del nacimiento de la XVIII Duquesa de Alba, Cayetana Fitz- James Stuart.

La exposición, tal y como ha remarcado la propia Fundación en un comunicado, es fruto de tres años de investigación. Ha sido comisariada por Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, junto al equipo de la Fundación Casa de Alba. La muestra contiene una selección de casi 200 piezas que incluye obras de arte, vestidos de alta costura, fotografías, objetos y correspondencia personal. Concretamente, incluirá cinco bloques temáticos que abordarán su biografía, sus aportaciones en el campo de la cultura a través del mecenazgo de importantes artistas, como coleccionista y pintora.