La policía de Hong Kong retiene a siete personas en el 37.º aniversario de Tiananmen

Hong Kong, 5 jun (EFE).– La policía de Hong Kong interceptó a siete personas este jueves por portar flores, realizar gestos conmemorativos o vestir de luto en el 37.º aniversario de la represión de la plaza de Tiananmen, durante una jornada marcada por un poderoso dispositivo policial y el veredicto por subversión contra los líderes prodemocráticos de las vigilias.

Los agentes retuvieron temporalmente a cinco hombres y dos mujeres, de entre 17 y 79 años, bajo la acusación de alterar el orden público en los aledaños del Parque Victoria.

Todos los identificados, entre los que figuraban Chan Po-ying, expresidenta de la disuelta Liga de Socialdemócratas, y la activista Virginia Fung, quedaron en libertad sin cargos horas después.

Decenas de policías controlaron los accesos al metro y el perímetro del recinto donde durante casi tres décadas se congregaron hasta 180.000 ciudadanos en la mayor vigilia mundial con velas en recuerdo de 1989.

Las autoridades habían advertido de que adoptarían medidas ante cualquier riesgo para la seguridad nacional.

Las operaciones comenzaron la víspera, cuando los agentes interceptaron al artista Sanmu Chen al intentar atar un hilo rojo a un poste en Causeway Bay como símbolo de luto, siendo liberado tras el registro.

Las acciones policiales coinciden con el final del juicio a la cúpula directiva de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China, la plataforma organizadora de la histórica vigilia hasta su disolución en 2021.

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La abogada Chow Hang-tung y el activista Lee Cheuk-yan rechazaron los cargos por delitos de "incitación a la subversión del poder del Estado" bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020.

Un tercer acusado, el exlegislador Albert Ho, admitió su culpabilidad en el proceso celebrado ante tres magistrados designados por el Gobierno y sin jurado popular, el formato que fija la norma de seguridad.

Los tres opositores permanecen en prisión preventiva desde 2021 a la espera del veredicto previsto para julio y encaran penas máximas de diez años.

Las conmemoraciones públicas de la represión militar se vetaron en la excolonia británica en 2020. Las autoridades esgrimieron inicialmente restricciones sanitarias por la pandemia antes de hacerlas permanentes amparadas en la Ley de seguridad nacional.

Amnistía Internacional denunció que la normativa ha criminalizado de forma efectiva la protesta pública y calificó el proceso contra la Alianza de "juicio injusto" por actos pacíficos.

La intervención del Ejército chino en 1989 para sofocar el movimiento estudiantil de Pekín constituye uno de los episodios históricos más censurados en China. EFE