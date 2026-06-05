EEUU amenaza con retirar visados a quienes intenten "manipular" las elecciones en Colombia

El Gobierno de Estados Unidos ha amenazado este jueves con retirar los visados a quienes traten de "socavar" o "manipular" las elecciones en Colombia, país que será llamado a las urnas en segunda vuelta para elegir a su próximo presidente el 21 de junio.

"Quienes se vean tentados a socavar o manipular el proceso democrático, ya sea comprando votos o de cualquier otra forma, quedan, por tanto, advertidos de que están poniendo en riesgo sus visados y los de sus familias", ha advertido el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en un mensaje publicado en redes sociales que ha culminado recalcando en español y entre exclamaciones: "¡Por algo me llaman El Quitavisas!".

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Lo ha hecho aludiendo a una intervención del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, celebrada esta semana en el Congreso, en la cual, ha destacado, el jerarca norteamericano declaró estar "comprometido" con la "protección de la democracia" en Colombia. Por ello y, según ha subrayado Landau, en aras de "salvaguardar la integridad" de los próximos comicios electorales en el país sudamericano, desde Washington están "siguiendo de cerca la situación en la costa caribeña y en otras zonas".

Finalmente, al hilo de su amenaza y en consonancia con ese supuesto compromiso de la Administración de Donald Trump con la democracia colombiana, el subsecretario de Estado norteamericano ha hecho hincapié en que, a ojos del Ejecutivo estadounidense, un visado del país "es un privilegio" y no "un derecho", siendo, por ende, su "denegación y revocación" herramientas "poderosas" para impulsar la política exterior de Washington.

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Con relación a la primera vuelta presidencial celebrada en el país sudamericano este pasado domingo, cabe recordar que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, denunció en la misma noche electoral supuesto fraude con modificaciones del censo y de las mesas de votación. No obstante, tras dar este miércoles por concluido el escrutinio de esta primera ronda, la entidad electoral de Colombia (Registraduría) aseguró que el proceso fue llevado a cabo de manera "eficiente" y "sin contratiempos".

A ello se suma que ese mismo ente electoral ha asegurado este jueves que los órganos de control (Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación) y las misiones de observación han podido constatar que "ni los softwares ni el censo electoral fueron modificados el pasado 26 de mayo".

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