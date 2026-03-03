El programa de viajes de C.Madrid para mayores de 55 años ofrecerá 350.000 plazas y 1.400 destinos

El programa de viajes dirigido a mayores de 55 años en la Comunidad de Madrid incorpora este año nuevas rutas que incluyen Tanzania, la India, California, Laos y un crucero por el Caribe de la República Dominicana. De acuerdo con la información de la Comunidad de Madrid, esta edición prioriza el acceso de quienes no lograron plaza en los dos años anteriores, con el objetivo de ampliar la cantidad de beneficiarios.

Según reportó el medio, la iniciativa, conocida como Rutas Culturales, ofrecerá más de 350.000 plazas y contempla 1.400 destinos tanto nacionales como internacionales. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, presentó los detalles de la XXI edición, en la que se busca fomentar la autonomía y los hábitos saludables en la población mayor de la región, además de promover la prevención de la soledad y el envejecimiento activo.

El desarrollo del programa responde a una colaboración con la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), que reúne a siete empresas responsables de la comercialización: Viajes El Corte Inglés, Halcón Viajes, IAG7, Cibeles, BTravel, Nautalia y Caminos Senior. El medio detalló que los participantes tendrán la posibilidad de acceder a una amplia variedad de recorridos, desde escapadas dentro de la Península hasta propuestas internacionales de larga distancia y cruceros.

En el desglose de la oferta, según consignó la Comunidad de Madrid, se incluyen 399 destinos en España, tanto en la Península como en las Islas Baleares y Canarias, así como 867 opciones fuera del país. Estas rutas abarcan destinos en Europa—como Bélgica, Luxemburgo, Milán y Turín—, así como ciudades en Portugal, rutas exprés, recorridos de media distancia, grandes viajes y diferentes cruceros. Además, se mantienen 350 plazas gratuitas para quienes cuidan a personas en situación de dependencia, lo que expande el alcance social de la iniciativa.

La edición de este año destaca la incorporación de itinerarios hacia balnearios, el Valle del Jerte y regiones internacionales novedosas como el sur de Francia, la campiña inglesa y destinos en África, América y Asia. La oferta incluye estancias en hoteles de tres estrellas o superiores, régimen de pensión completa, programas de visitas guiadas y un acompañante durante toda la ruta, informó la Comunidad de Madrid.

El coste de los viajes varía en función del destino y la duración. Para destinos dentro de la Península de cuatro días, el precio parte desde los 350 euros por persona, mientras que los viajes de larga distancia internacionales con al menos ocho días de duración pueden alcanzar los 1.995 euros. El sistema de adjudicación prioriza este año a personas que hayan solicitado acceso en ediciones anteriores y no hayan sido seleccionadas, tal como publicó la Comunidad de Madrid.

Desde su lanzamiento en 2005, el programa ha aumentado progresivamente su capacidad, alcanzando a más de un millón de madrileños que han participado en alguna de las rutas ofrecidas, según los datos recopilados por la administración autonómica, con motivo de la expansión paulatina de las rutas tanto dentro como fuera del país.

Como parte de las actividades complementarias, el programa contempla un concurso de fotografía que reconoce las experiencias de los viajeros. De acuerdo con lo comunicado por la Comunidad de Madrid, la competencia se divide en tres categorías: “Viajar con los cinco sentidos”, “Con mis compañeros de viaje” y “Mézclate con ellos”. Se otorgan 24 premios, incluyendo tres viajes especiales a destinos internacionales programados para 2027 y 21 bonos de 200 euros cada uno, válidos para aplicar en viajes antes del 1 de diciembre del próximo año.

La articulación entre las agencias participantes y la administración regional asegura la continuidad y expansión del programa, que se ha consolidado como una opción de ocio y aprendizaje para el colectivo de mayores de 55 años, según divulgaron las autoridades. Los organizadores han señalado que esta propuesta constituye un espacio de encuentro y relación para los usuarios, favoreciendo la integración y el acceso a experiencias culturales tanto dentro como fuera de España.