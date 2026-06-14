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Muere en la playa de Oriñón un hombre en parada cardiorrespiratoria

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Un hombre de 43 años ha fallecido en la tarde de este sábado tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se bañaba en la playa de Oriñón (Castro Urdiales).

Los hechos han ocurrido en torno a las 17.43 horas, cuando DYA Cantabria ha recibido la alerta de un kitesurf que ha sacado hasta la orilla el cuerpo de un hombre que estaba flotando en el agua.

En ese momento, han comprobado que estaba en parada cardiorrespiratoria y han comenzado las maniobras de reanimación, que no han tenido éxito

A la vez, han avisado a su centralita, que ha enviado un coordinador y una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, ha informado DYA Cantabria en su perfil en la red social X.

Además, en el dispositivo han participado la Policía de Castro Urdiales y la Guardia Civil de Cantabria.

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