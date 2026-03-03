Apple presenta el MacBook Pro con los procesadores M5 Pro y M5 Max

El nuevo MacBook Pro, lanzado por Apple, permite una autonomía de hasta 24 horas con una sola carga, una mejora notable frente a generaciones previas de la misma serie, y se comercializará a partir del 11 de marzo. La compañía da un salto tecnológico significativo al equipar este dispositivo portátil con los procesadores M5 Pro y M5 Max, ambos fabricados con la nueva arquitectura Fusion. Según informó Apple en su nota de prensa, esta innovación proporciona a los usuarios más tiempo de trabajo o entretenimiento sin necesidad de recargar, con un incremento de hasta 13 horas respecto a modelos anteriores con procesador Intel y hasta tres horas más frente al MacBook Pro con el chip M1.

Según detalló Apple, los procesadores M5 Pro y M5 Max integran dos chips de 3 nanómetros en un mismo sistema en chip (SoC), optimizados con un alto ancho de banda y baja latencia. Esta configuración permite una notable aceleración de las aplicaciones que emplean inteligencia artificial y un manejo eficiente de procesos multihilo. La CPU alcanza hasta 18 núcleos, diferenciados en seis “súper núcleos” dedicados al rendimiento y doce núcleos adicionales enfocados en la eficiencia energética y el trabajo paralelo. Gracias a esta composición, el rendimiento general aumenta hasta un 30% en comparación con la generación anterior. En el ámbito gráfico, la GPU ofrece hasta 40 núcleos y se acompaña de un Neural Accelerator en cada uno, multiplicando por cuatro la capacidad máxima para tareas de IA en relación al modelo predecesor. Además, el rendimiento gráfico crece hasta en un 35% en aplicaciones que utilizan trazado de rayos frente a los chips M4 Pro y M4 Max.

El almacenamiento y la memoria también experimentan avances relevantes. El M5 Pro admite hasta 64 GB de memoria unificada y proporciona un ancho de banda de hasta 307 GB/s, mientras que el M5 Max incrementa la capacidad hasta los 128 GB de memoria unificada y un ancho de banda de hasta 614 GB/s. Con estas cifras, Apple apunta a usuarios profesionales que requieren alta transferencia de datos y ejecución simultánea de aplicaciones exigentes.

El nuevo MacBook Pro llega en versiones de 14 y 16 pulgadas, ambas impulsadas por el sistema operativo macOS Tahoe y el ecosistema Apple Intelligence. A esto se suman características como la pantalla Liquid Retina XDR, la cual alcanza un brillo máximo de 1.600 nits para contenido HDR y hasta 1.000 nits en SDR, integrando también la opción de acabado nanotexturizado. La cámara principal asciende a 12 megapíxeles y ofrece funciones avanzadas como Center Stage y Vista Cenital, facilitando videollamadas y grabaciones con seguimiento automático. Los micrófonos de calidad de estudio refuerzan las capacidades para creadores de contenido y usuarios que recurren a la grabación profesional de audio o video.

El apartado de conectividad incorpora tres puertos Thunderbolt 5, permitiendo transferencias de datos a alta velocidad; un puerto HDMI compatible con resoluciones de hasta 8K; ranura para tarjetas SDXC, atención a necesidades multimedia; y el clásico MagSafe 3 para facilitar la carga rápida. Además, Apple suma soporte para WiFi 7 y Bluetooth 6, junto al chip N1 exclusivo de la compañía, según publicó la propia firma.

Para la carga, el adaptador USB tipo C de 96W o superior aporta la función de carga rápida, capaz de restaurar hasta el 50% de la batería en solo 30 minutos, una solución que responde a las demandas de trabajo móvil y productividad intensiva.

Según consignó Apple en su nota de prensa, las versiones del nuevo MacBook Pro parten de un precio de 2.549 euros para la edición de 14 pulgadas con chip M5 Pro. La edición de 16 pulgadas y mismo procesador asciende a 3.049 euros. Por su parte, las variantes equipadas con el M5 Max se ofrecen desde 4.249 euros para el modelo de 14 pulgadas y a partir de 4.549 euros para el modelo de 16 pulgadas.

El sistema operativo macOS Tahoe proporciona compatibilidad nativa con Apple Intelligence, reforzando el atractivo para los usuarios que buscan la integración y sincronización entre diferentes dispositivos y servicios de la marca. El MacBook Pro incluye una pantalla con opciones profesionales, como el acabado nanotexturizado, lo que facilita el trabajo en entornos de alta exigencia visual.

El hardware gráfico potencia el uso de aplicaciones avanzadas de renderizado 3D y efectos visuales, convirtiendo al dispositivo en una herramienta capaz de atender a sectores creativos o científicos que demandan alto poder de cálculo y procesamiento gráfico. Según el comunicado de Apple, el Neural Accelerator integrado en cada núcleo de GPU eleva la experiencia en tareas de inteligencia artificial, acelerando procesos de aprendizaje automático y análisis de datos intensivos.

Las opciones de conectividad y almacenamiento buscan cubrir el espectro de necesidades modernas, desde la transferencia de archivos pesados hasta la importación y exportación de contenido audiovisual en alta calidad. Con la inclusión de puertos Thunderbolt 5 y soporte HDMI 8K, Apple refuerza la adaptación del MacBook Pro a entornos profesionales y creativos donde la velocidad y la resolución resultan fundamentales.

La fecha seleccionada para la disponibilidad, el 11 de marzo, marca el inicio de la comercialización en tiendas y distribuidores autorizados, de acuerdo con el anuncio oficial difundido por Apple. Con estos cambios, la compañía despliega avances tanto en la plataforma de hardware como en software, apuntando a usuarios que requieren herramientas de alto rendimiento, gran autonomía y capacidad avanzada para inteligencia artificial y gráficos profesionales.