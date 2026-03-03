AMP.Argüello (CEE) aboga por que el rey emérito pueda volver a España "con todos los derechos y deberes de un ciudadano"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha abogado por que el Rey emérito Juan Carlos I pueda regresar a España pero con "todos los derechos y deberes de un ciudadano español".

"Lo importante es que el rey Juan Carlos, al que hemos de reconocer que ha sido rey de España, jefe de estado en un momento tan concreto de la vida española, que fija su residencia fuera, tiene derecho a fijar su residencia dentro. Y al fijar su residencia aquí, hacerlo con todas las características, con todas las condiciones, con todos los derechos, con todos los deberes de un ciudadano español", ha subrayado Argüello este martes en un encuentro informativo de La Razón.

Preguntado por la escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán, Argüello ha precisado que "ante esto, los atajos o las soluciones fáciles o el poder decir un eslogan por parte de unos u otros" es "precipitado", aunque ha añadido que sí hay que "tomar conciencia de la situación de riesgo tan grande" y que "sería preocupante que el único proyecto de regeneración de la Unión Europea fuera el proyecto de rearme" si no se cuidan más "antes y mejor otros proyectos".

Según ha precisado el arzobispo de Valladolid, los "dos polos que están en juego" son "la realidad de la fuerza, de la violencia ante la cual hace falta tomar medidas, prevenir", utilizar argumentos de "legítima defensa", y "la legalidad internacional". Si bien, ha lamentado que esta última tenga "tan poco peso" no solo ahora, sino "en tantos y tantos conflictos" y ha criticado que a veces se pide respeto a la legalidad internacional al tiempo que "no se cumplen las reglas del juego de la legalidad interna".

RECHAZA LAS PUERTAS ABIERTAS INDISCRIMINADAS A MIGRANTES

Por otro lado, sobre la regularización de migrantes, el presidente de la CEE ha aclarado que "la Iglesia nunca ha planteado una cuestión de puertas abiertas indiscriminadas para todo el que quiera venir" aunque ha insistido en que a "los que llegan hay que acogerlos, cuidarlos, promoverlos, integrarlos".

En este sentido, ha reiterado el apoyo de la Iglesia a la regularización extraordinaria aunque ha subrayado que él hubiera deseado que se hubiera debatido en el Congreso la iniciativa legislativa popular "con los criterios que se daban en la iniciativa primera" que, a su juicio, "eran más exigentes de lo que ha planteado el decreto del Gobierno ahora".

En todo caso, ha reconocido que hay muchos cristianos que tienen "dudas", a los que "no les gusta" el apoyo de la jerarquía eclesiástica a los migrantes y, en este sentido, ha advertido de una "doble vida" de algunos que son "católicos en el templo y en los días marcados en rojo" pero no "en lo que tiene que ver con los asuntos de la vida ordinaria, la economía, las relaciones sociales".

En esta línea, se ha referido al aborto y ha dicho que se ha convertido en "una especie como de chivo expiatorio" que pone en juego "si de verdad el progresismo de la Europa occidental y del mundo occidental se mantiene o no".

Además, ha puntualizado que es un tema en el que hay fieles que asumen "los criterios mundanos con una especie de doble vida". "Yo en la iglesia soy católico y además bien, incluso doy 'pelas' para que la Iglesia se mantenga pero luego en los otros asuntos ustedes quédense en su sacristía, porque en los otros asuntos, ni para los fines, ni para los medios, aquí hay nada que decir", ha afeado.

PARTIDOS QUE "SUPUESTAMENTE" DEFIENDEN EL HUMANISMO CRISTIANO

Para Argüello, es "una falacia hablar de derecho al uso del propio cuerpo" cuando se habla del aborto porque "la defensa de la vida es una línea roja" y ha indicado que a veces incluso dentro de la propia Iglesia se considera "impopular" posicionarse al respecto y algunos proponen "dejarlo estar". También ha reprochado la postura sobre el aborto de "partidos políticos que supuestamente quieren defender un humanismo cristiano".

Si bien, ha insistido en que "no es una cuestión de cristianos o no cristianos "o de fanáticos ideológicos que quieran desde su fanatismo ideológico mantener una posición que es científicamente insostenible". "Lo cual no quiere decir llevar a la cárcel a la gente, ojo, hay un bien jurídico a proteger y luego una estrategia penal para proteger todo esto", ha matizado.