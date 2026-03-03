Agencias

Al menos dos muertos tras estrellarse un helicóptero al sur de Manila, Filipinas

Cinco ocupantes fueron trasladados a centros de salud tras el siniestro cerca de Pililla, donde autoridades locales confirmaron que una víctima falleció en el sitio y otra en el hospital, además de que uno de los fallecidos era extranjero

Las autoridades locales de Pililla informaron que una de las víctimas mortales del accidente de helicóptero registrado al sur de Manila era de nacionalidad extranjera, con origen malasio, mientras que la otra persona fallecida perdió la vida en el hospital tras el impacto y el posterior traslado a un centro médico. Según detalló el diario The Philippines Star, el siniestro tuvo lugar en la zona de Quisao, dentro del municipio de Pililla, provincia de Rizal, alrededor de las 7:27 horas, y dejó un saldo total de cinco ocupantes llevados a hospitales de la región como consecuencia de las heridas sufridas en el incidente.

La policía y los equipos de rescate acudieron al lugartras el accidente aéreo, donde constataron que dos de los ocupantes no sobrevivieron. Según informó The Philippines Star, las primeras informaciones recabadas confirmaron la nacionalidad malasia de una de las personas fallecidas, aunque la identidad completa de todos los pasajeros aún no fue revelada, dado que las autoridades locales optaron por preservar los datos en espera de notificar a los familiares.

El alcalde de Pililla, John Masinsin, ofreció detalles en conferencia de prensa acerca de las circunstancias del suceso. Explicó que uno de los pasajeros perdió la vida en el mismo lugar debido a la gravedad de sus heridas, mientras que la segunda víctima falleció después de ingresar al hospital para recibir atención médica por las lesiones que sufrió en el impacto. El funcionario local evitó proporcionar los nombres de los implicados, pero confirmó la presencia de un ciudadano extranjero entre los fallecidos, dato que ratificaron posteriores reportes publicados por The Philippines Star.

En cuanto al piloto, el alcalde Masinsin puntualizó que se encuentra entre los heridos llevados a centros de salud tras el accidente. El estado de salud de los otros heridos no fue detallado de inmediato por las autoridades, quienes señalaron que los traslados a los hospitales se realizaron con la mayor rapidez posible, dada la gravedad de la situación. Las fuerzas de seguridad permanecieron en la zona de Quisao para recoger pruebas y coordinar las labores de auxilio y esclarecimiento de lo sucedido.

De acuerdo con la información consignada por The Philippines Star, el siniestro movilizó a servicios de emergencia y fuerzas policiales, que trabajaron tanto en el rescate y la atención de los heridos, como en el aseguramiento del área afectada por el impacto del helicóptero. Aunque la causa precisa del accidente aún no ha sido difundida, las autoridades filipinas abrieron una investigación para esclarecer los hechos, mientras promueven la revisión técnica de la nave involucrada y recopilan testimonios de testigos.

El accidente en Pililla se suma a otros incidentes aéreos ocurridos en la región en los últimos años, lo que lleva a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad y revisar los protocolos en vuelos civiles en zonas próximas a Manila. Según publicó The Philippines Star, los acompañantes de las víctimas mortales siguen bajo supervisión médica, mientras los familiares esperan avances sobre la identificación de los fallecidos y el progreso de la investigación oficial.

