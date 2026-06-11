Estados Unidos niega que el estrecho de Ormuz esté cerrado

Washington, 10 jun (EFE).- Estados Unidos negó este miércoles que el estrecho de Ormuz esté cerrado, como aseguró Irán poco después de que Washington iniciara una nueva oleada de ataques en el mayor pico de tensión desde que se firmara el alto el fuego el 8 de abril.

"Esta noche, los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz", aseguró el Comando Central de EE.UU. (Centcom) en un breve comunicado.

El Ejército de Irán había advertido de que dispararía contra todo tipo de embarcaciones si trataban de cruzar el estrecho, por lo que declaró cerrado este punto clave para el comercio global de crudo.

Incluso la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, recogido por Tasnim, en el que aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron atravesar Ormuz.

"Fuentes mediáticas iraníes afirman que Irán ha atacado un buque de guerra estadounidense en el estrecho de Ormuz. FALSO.", publicó Centcom en su red social de X.

Tanto el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, como su presidente, Donald Trump, amenazaron durante la jordana de este miércoles con retomar los bombardeos después de que el derribo de un helicóptero estadounidense el martes desencadenara un nuevo intercambio de ataques.

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Trump afirmó hoy que "estaban cerca" de sellar el acuerdo y reprochó que Irán atacara el helicóptero, lo que llevó a una ofensiva estadounidense de represalia, ante la que Irán respondió contra objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

El mandatario estadounidense responsabilizó a Irán por no haber firmado aún un acuerdo que ponga fin a la guerra que EE.UU. e Israel iniciaron el 28 de febrero, después de "varios meses trabajando".

Asimismo, Trump dijo hoy que un operativo "secreto" que ordenó activar en mayo había permitido poner en el mercado unos 100 millones de barriles de crudo que estaban bloqueados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz.

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El republicano no ofreció más datos acerca del operativo para asegurar el paso de buques por la vía marítima, que tanto Irán como Estados Unidos dicen tener bloqueada. EFE