Inglaterra sube el nivel antes del Mundial con un 3-0 a Costa Rica

La selección de Inglaterra venció (3-0) a la de Costa Rica este miércoles en su último amistoso antes del Mundial 2026 celebrado en el Inter&Co Stadium de Orlando (Estados Unidos), subiendo el nivel y despejando alguna de las dudas de su preparación.

Tras una hora de retraso por una gran tormenta que cayó sobre la ciudad del estado de Florida, el equipo de los 'Tres Leones' vio algo más despejado también su panorama de cara a un Mundial que empezarán el día 17 con un exigente debut contra Croacia, dentro de un Grupo L que comparten también con Ghana y Panamá.

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Thomas Tuchel siguió con sus probaturas pero la selección inglesa sacó una mejor versión esta vez, en una actuación destacada del nuevo jugador del FC Barcelona Anthony Gordon y del centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham, ambos en el once titular. El azulgrana generó la acción del 1-0 de Declan Rice a los diez minutos y también firmó el segundo, de penalti en el 68'.

El preparador alemán, llamado a romper la maldición de los inventores del fútbol, siendo su único título el Mundial de 1966, rotó de nuevo el once al completo en el segundo tiempo. Ollie Watkins, de cabeza, fue quien cerró el 3-0 en el minuto 87. Inglaterra, que perdió las dos últimas finales de Eurocopa, jugará un encuentro a puerta cerrada contra el Miami FC antes de Croacia.

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