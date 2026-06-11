Lula y Sheinbaum critican las injerencias externas en medio de sus divergencias con EE.UU.

Río de Janeiro, 10 jun (EFE).- Los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se pronunciaron este miércoles contra las injerencias de otros países en sus políticas internas en medio de divergencias de ambos mandatarios con Estados Unidos, al que han acusado anteriormente de esas prácticas.

Los dos gobernantes progresistas "reafirmaron la importancia y el valor que atribuyen al fortalecimiento y a la preservación del multilateralismo, del derecho internacional, de la democracia y del principio a la no injerencia, particularmente en el complejo contexto global actual", según un comunicado divulgado por la Presidencia brasileña.

PUBLICIDAD

La nota resumen los asuntos abordados por los gobernantes de los dos países más poblados de América Latina, y de las dos mayores economías de la región, en la videoconferencia de 40 minutos que tuvieron este miércoles.

Lula y Scheinbaum también criticaron las injerencias externas en Cuba.

"Los dos mandatarios confirmaron su posición a favor del fin del embargo a Cuba y compartieron su preocupación con la grave situación humanitaria en el país caribeño", agrega el comunicado.

Las críticas conjuntas a las injerencias externas se producen una semana después de que el Gobierno brasileño, en un comunicado oficial, atribuyera a un "intento de injerencia" la decisión del Gobierno de Estados Unidos de proponer aranceles adicionales a las importaciones procedentes de Brasil por supuestas prácticas comerciales desleales.

PUBLICIDAD

La propuesta de nuevas sanciones fue hecha luego de que la Oficina de Comercio de Estados Unidos concluyera una investigación sobre asuntos como el trabajo forzado en Brasil, la deforestación, el sistema de pagos automático y hasta acuerdos con México e India que serían desfavorables para EE.UU..

"Esa investigación tuvo inicio en julio de 2025 por provocación de la familia Bolsonaro (del candidato presidencial opositor Flávio Bolsonaro) y está asociada al intento de injerencia en asuntos internos de nuestro país", según un comunicado de la cancillería que da a entender que las sanciones también tienen motivos electorales.

PUBLICIDAD

De la misma forma, Sheinbaum denunció hace diez días un intento de injerencia de Estados Unidos en la política de su país por la imputación de un gobernador mexicano y por una operación de la CIA en México no autorizada y en la que murieron dos agentes estadounidenses.

Fue una reacción a la decisión de la fiscalía de Nueva York de solicitar el arresto y la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pertenece al partido gubernamental Morena y acusado de vínculos con un cartel de narcotraficantes.

"Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, ya no hablamos de cooperación, estamos hablando de injerencia", dijo la presidenta mexicana.

PUBLICIDAD

En la videoconferencia, Lula y Sheinbaum revisaron los avances en los compromisos de cooperación y diálogo político asumidos por sus gobiernos en los últimos meses.

Entre tales avances citaron la agenda de cooperación energética, que incluye desde la cooperación en la producción de biocombustibles hasta la negociación de un acuerdo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la brasileña Petrobras para explotar hidrocarburos en aguas profundas.

"También estuvieron de acuerdo en profundizar las conversaciones que permitan revisar y actualizar el marco jurídico bilateral comercial", afirma el comunicado.

Con el fin de acelerar el acercamiento, los dos mandatarios le pidieron a sus cancilleres programar para lo más breve posible una nueva reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, el principal mecanismo bilateral de diálogo y cooperación. EFE