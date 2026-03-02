Tempos Energía avisa de que el conflicto en Irán podría provocar una espiral en los precios del gas

El conflicto en Irán producido tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel ha causado un "shock geopolítico" en la región y en el mundo que de momento no ha provocado una crisis energética en los precios del petróleo, pero que podría dar lugar a una "espiral de precios muy preocupante" en el gas, ha advertido este lunes Tempos Energía.

Si bien "el Brent no se ha asustado del shock geopolítico" que supone el enfrentamiento bélico entre los tres países en Oriente Medio, la situación del gas sí puede notarse "mucho" en los precios en Europa, aunque España está más protegida ante un encarecimiento de la electricidad, ha declarado su CEO, Antonio Aceituno, en declaraciones a Europa Press.

Aceituno, por un lado, ha transmitido tranquilidad respecto a los precios del crudo, pues la subida del Brent ha sido "contenida": hasta los 82,37 dólares por barril esta mañana (un 10% más) y por debajo de los 80 dólares posteriormente, frente a los 72,48 dólares por barril en los que cerró el pasado viernes.

"Hay volatilidad, pero no hay crisis energética", resume el directivo de la consultora, que explica la clave: ni a Irán, ni a EEUU ni al mundo les "conviene una obstrucción del Estrecho de Ormuz".

Si bien las grandes navieras han suspendido su paso por esta vía clave para el transporte de energía, Aceituno afirma que este Estrecho no se ha llegado a obstruir y se ha mostrado convencido de que los precios del petróleo bajarán.

"Ahora se está pagando la prima geopolítica", pero "cuando los mercados se den cuenta que no hay obstrucción del Estrecho de Ormuz -nunca en la vida la ha habido-, el crudo volverá a los 69, 70, 73 dólares por barril", prevé.

"Lo que me preocupa mucho es el gas", ha contrapuesto. "El gas se ha disparado un 46,25%, eso sí que es más preocupante", ha advertido Aceituno. "Eso significa que no es una subida contenida. Y hay mucho miedo y mucha presión", ha admitido.

En este caso, la clave a la que apunta es la decisión de Catar -que aporta un 20% del gas natural licuado y es una de los tres potencias mundiales de esta materia prima junto a EEUU y Australia- de paralizar la producción en sus plantas.

BAJAS RESERVAS DE GAS EN EUROPA

El consejero delegado de Tempos Energía recuerda que Europa "ya se desconectó del tubo ruso y ahora juega en la liga mundial de gas natural licuado", y señala que el 1 de abril va a entrar en el periodo de inyección con las reservas "más bajas de los últimos cinco años" (en el 30,10% ahora, frente a casi un 40% el año pasado).

"Si esta situación perdura, aun cuando no haya obstrucción del Estrecho de Ormuz, pero Catar haya cerrado su producción, eso se va a notar muy mucho en los precios de la energía de Europa, no de nuestro país", ha puntualizado.

LA PLUVIOSIDAD PROTEGE A ESPAÑA

En el caso de España, estaría más protegida ante una eventual subida de precios en la electricidad gracias a sus "grandes reservas hidráulicas", consecuencia de la sucesión de borrascas que han pasado por el país recientemente.

"Mientras que Europa va a sufrir esta traslación de la subida del gas a la electricidad, en España de momento estamos apantallados", ha contrastado el experto.

"Confiamos en que las renovables hagan su trabajo y que el gas, que se ha encarecido en un 50%, no entre a fijar el precio en el mix energético", añade.

"Yo espero que lo de Catar no sea una decisión que dure mucho" pero, si lo hace, concluye Antonio Aceituno, "empezaríamos una espiral de precios muy preocupante".