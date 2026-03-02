Agencias

Tempos Energía avisa de que el conflicto en Irán podría provocar una espiral en los precios del gas

Guardar

El conflicto en Irán producido tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel ha causado un "shock geopolítico" en la región y en el mundo que de momento no ha provocado una crisis energética en los precios del petróleo, pero que podría dar lugar a una "espiral de precios muy preocupante" en el gas, ha advertido este lunes Tempos Energía.

Si bien "el Brent no se ha asustado del shock geopolítico" que supone el enfrentamiento bélico entre los tres países en Oriente Medio, la situación del gas sí puede notarse "mucho" en los precios en Europa, aunque España está más protegida ante un encarecimiento de la electricidad, ha declarado su CEO, Antonio Aceituno, en declaraciones a Europa Press.

Aceituno, por un lado, ha transmitido tranquilidad respecto a los precios del crudo, pues la subida del Brent ha sido "contenida": hasta los 82,37 dólares por barril esta mañana (un 10% más) y por debajo de los 80 dólares posteriormente, frente a los 72,48 dólares por barril en los que cerró el pasado viernes.

"Hay volatilidad, pero no hay crisis energética", resume el directivo de la consultora, que explica la clave: ni a Irán, ni a EEUU ni al mundo les "conviene una obstrucción del Estrecho de Ormuz".

Si bien las grandes navieras han suspendido su paso por esta vía clave para el transporte de energía, Aceituno afirma que este Estrecho no se ha llegado a obstruir y se ha mostrado convencido de que los precios del petróleo bajarán.

"Ahora se está pagando la prima geopolítica", pero "cuando los mercados se den cuenta que no hay obstrucción del Estrecho de Ormuz -nunca en la vida la ha habido-, el crudo volverá a los 69, 70, 73 dólares por barril", prevé.

"Lo que me preocupa mucho es el gas", ha contrapuesto. "El gas se ha disparado un 46,25%, eso sí que es más preocupante", ha advertido Aceituno. "Eso significa que no es una subida contenida. Y hay mucho miedo y mucha presión", ha admitido.

En este caso, la clave a la que apunta es la decisión de Catar -que aporta un 20% del gas natural licuado y es una de los tres potencias mundiales de esta materia prima junto a EEUU y Australia- de paralizar la producción en sus plantas.

BAJAS RESERVAS DE GAS EN EUROPA

El consejero delegado de Tempos Energía recuerda que Europa "ya se desconectó del tubo ruso y ahora juega en la liga mundial de gas natural licuado", y señala que el 1 de abril va a entrar en el periodo de inyección con las reservas "más bajas de los últimos cinco años" (en el 30,10% ahora, frente a casi un 40% el año pasado).

"Si esta situación perdura, aun cuando no haya obstrucción del Estrecho de Ormuz, pero Catar haya cerrado su producción, eso se va a notar muy mucho en los precios de la energía de Europa, no de nuestro país", ha puntualizado.

LA PLUVIOSIDAD PROTEGE A ESPAÑA

En el caso de España, estaría más protegida ante una eventual subida de precios en la electricidad gracias a sus "grandes reservas hidráulicas", consecuencia de la sucesión de borrascas que han pasado por el país recientemente.

"Mientras que Europa va a sufrir esta traslación de la subida del gas a la electricidad, en España de momento estamos apantallados", ha contrastado el experto.

"Confiamos en que las renovables hagan su trabajo y que el gas, que se ha encarecido en un 50%, no entre a fijar el precio en el mix energético", añade.

"Yo espero que lo de Catar no sea una decisión que dure mucho" pero, si lo hace, concluye Antonio Aceituno, "empezaríamos una espiral de precios muy preocupante".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El cardenal Tagle: "Un regalo que España puede ofrecer al mundo, aparte del arte y la buena comida, es compartir la fe"

En una entrevista, el pro-prefecto vaticano Luis Antonio Tagle instó a la sociedad española a transmitir su legado espiritual, recordando la importancia de promover sus creencias más allá de las fronteras igual que tradiciones culturales como la gastronomía

El cardenal Tagle: "Un regalo

Personas con VIH presentan supervivencia similar a la población general tras un trasplante de hígado, según un estudio

La investigación, realizada en España y presentada en CROI 2026, confirma que quienes viven con VIH y reciben un órgano presentan tasas de supervivencia a largo plazo y aparición de enfermedades crónicas comparables a otros pacientes trasplantados, señalan los autores

Infobae

ZTE presenta el nubia M153 con la IA autónoma de Doubao AI Assistant y trae la mascota inteligente AI iMoochi

El nuevo dispositivo incorpora un asistente inteligente desarrollado por ByteDance, capaz de ejecutar acciones sin intervención humana y transformar la experiencia digital, así como un innovador compañero virtual diseñado para interactuar emocionalmente y adaptarse a cada persona

ZTE presenta el nubia M153

Vox cree "tiranía" de la UE aplicar de forma provisional el acuerdo con Mercosur: "Caerá desde ya sobre productores"

Manuel Gavira denuncia que la decisión de Bruselas de implementar el pacto con los países sudamericanos sin ratificación previa representa, según él, una amenaza inmediata para trabajadores agrícolas españoles y pone en entredicho la soberanía y la democracia europea

Vox cree "tiranía" de la

La CNMV alerta de 11 entidades financieras que prestan servicio sin autorización previa en España

La Comisión advierte que empresas identificadas están desarrollando operaciones financieras sin registro oficial, incluyendo plataformas en línea y aplicaciones sospechosas, recomendando a consumidores extremar precauciones, consultar el listado de compañías autorizadas y verificar cualquier oferta antes de invertir

La CNMV alerta de 11