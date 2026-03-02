Pezeshkian ordena al Gobierno dar servicio "ininterrumpido" a la población en medio de "la guerra impuesta" a Irán

Entre las consecuencias más significativas del conflicto se encuentra la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, junto con varios ministros y altos mandos militares del país, mientras el número total de víctimas mortales en el territorio iraní supera las 550, según datos confirmados este lunes por la Media Luna Roja. A raíz de esos hechos, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ordenó a los responsables de su gabinete garantizar el suministro sin interrupciones de los servicios básicos a la ciudadanía en el marco de lo que denominó la “guerra impuesta”, desencadenada por la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado, tal como informó este lunes la agencia Europa Press.

Según publicó Europa Press, Pezeshkian utilizó sus redes sociales para comunicar que instruyó a todos los ministros y responsables de organismos estatales a asegurar una prestación continua e integrada de los servicios a la población, dotándolos de la autoridad y los recursos necesarios para ello. En sus declaraciones, el mandatario iraní pidió que tales servicios se mantengan activos y coordinados de acuerdo con sus responsabilidades particulares, hasta que la fase actual de conflicto concluya.

La campaña militar dirigida por Estados Unidos e Israel, de acuerdo con los reportes de Europa Press, se ha caracterizado por ataques a gran escala en varios puntos clave dentro de Irán. Los bombardeos y otras acciones han provocado un alto número de bajas entre civiles y figuras destacadas del gobierno y el ejército. Entre los fallecidos, además del líder supremo, se encuentran miembros del gabinete presidencial y de la cúpula de las fuerzas armadas iraníes.

En respuesta a la ofensiva, el Ejército de Irán ha llevado a cabo contundentes acciones de represalia. Según detalló Europa Press, las fuerzas armadas iraníes lanzaron misiles y drones dirigidos hacia objetivos en territorio israelí, así como contra bases militares estadounidenses situadas en diversos países de Oriente Próximo. Esta dinámica de hostilidades ha incrementado la volatilidad en la región y ha suscitado preocupaciones internacionales sobre las posibles consecuencias humanitarias y de seguridad.

Frente a las dificultades generadas por el clima de guerra, el presidente Pezeshkian subrayó en su mensaje la importancia de no interrumpir la atención a las necesidades básicas de la población. Para ello ordenó una planificación especial por parte de todas las instituciones responsables, con el objetivo de evitar un colapso en las infraestructuras esenciales, tal y como reportó Europa Press.

El número de víctimas, según la Media Luna Roja citada por Europa Press, refleja la magnitud de los ataques y las dificultades de la situación interna. Estos datos muestran el impacto directo de las operaciones militares sobre la sociedad y sobre las estructuras de poder en Irán. Las autoridades han reiterado el llamado a la población para mantener la calma y han insistido en la continuidad de los servicios, considerando la prolongación del conflicto.

A escala internacional, la reacción iraní ha sido vigilada por países y organizaciones que siguen de cerca la escalada bélica entre Irán y las fuerzas coaligadas de Estados Unidos e Israel. Las represalias efectuadas por Irán han generado preocupación en las potencias involucradas y en los países vecinos, que han intensificado los contactos diplomáticos para valorar la evolución de los acontecimientos y las posibles salidas al enfrentamiento.

La severidad de los hechos y la permanencia de las operaciones militares han modificado la dinámica política interna de Irán. Con la desaparición de figuras clave del aparato estatal y militar, las labores del Ejecutivo y de organismos de seguridad presentan nuevos desafíos, incluyendo el aseguramiento de la gobernabilidad y la protección de la población en condiciones de asedio permanente, como informó Europa Press.

Mientras continúan las agresiones y las respuestas, las autoridades iraníes han insistido en su determinación de mantener operativos todos los servicios fundamentales sin importar la duración o intensidad del conflicto. Los esfuerzos del gobierno buscan preservar un mínimo de estabilidad y funcionalidad institucional ante una situación de emergencia prolongada, según reportes sistematizados por Europa Press en sus boletines informativos más recientes.