Myrient cerrará el 31 de marzo y con él se perderá una colección de 390TB de videojuegos antiguos

El archivo de videojuegos 'online' Myrient ha anunciado que cerrará el próximo 31 de marzo, poniendo así fin a un proyecto de preservación que cuenta en su haber con una colección de 390 terabytes.

La falta de financiación, los gestores de descarga que eluden los muros de pago y el aumento de los precios de las memorias se encuentra entre los motivos que han llevado a Myrient a finalizar un proyecto que nació en 2022 para preservar videojuegos antiguos.

Esta plataforma apostó por un modelo de preservación que primaba la accesibilidad y permitía la descarga rápida sin límite de archivos simultáneos en una plataforma sin anuncios ni necesidad de registro.

A través de un comunicado en su canal de Telegram y una notificación en su página web, el creador de Myrient ha informado de que los interesados podrán descargar todo lo que quieran de la colección de videojuegos de manera gratuita.

De esta forma, pone a disposición de todos un catálogo de 390 terabytes que desaparecerá el 31 de marzo, fecha en que finalmente cerrará Myrient. "Ya no puedo permitirme mantener el sitio", ha asegurado su creador, antes de agradecer el apoyo recibido estos años.

EuropaPress

