Mariona Caldentey: "España ha demostrado que está por encima de cualquier nombre"

Considerando el posible ingreso de nuevas jugadoras jóvenes a la convocatoria de la selección española, Mariona Caldentey manifestó que su incorporación aporta ilusión y motiva a todas a incrementar sus esfuerzos de cara al inicio de la fase de clasificación hacia el Mundial en Brasil. El medio Europa Press informó que la centrocampista balear se mostró convencida de que la ambición y el compromiso seguirán guiando al equipo ante el primer duelo clasificatorio contra Islandia, partido en el que Caldentey podría alcanzar el hito de los cien partidos con la absoluta.

Según consignó Europa Press, Caldentey expresó en rueda de prensa su satisfacción ante la posibilidad de sumar una centena de partidos internacionales, afirmando que, si bien su objetivo siempre fue permanecer el mayor tiempo posible con la selección y sumar la mayor cantidad de encuentros, nunca imaginó alcanzar dicha cifra. Destacó que solo tres futbolistas —Alexia Putellas, Jenni Hermoso e Irene Paredes— han logrado ese registro y reconoció sentirse “muy feliz” ante la cercanía de este logro.

En su valoración personal sobre el trayecto recorrido con la selección, la futbolista del Arsenal describió como un privilegio formar parte del equipo y recordó momentos relevantes, como su debut en el torneo de Algarve contra Japón, la conquista del Mundial, la participación en los Juegos Olímpicos y la reciente Nations League disputada en el Metropolitano. Subrayó la diversidad de experiencias y citas importantes que ha vivido con el equipo, resaltando la velocidad con la que transcurren los acontecimientos en la disciplina.

Europa Press detalló que Caldentey atribuyó el progreso de la selección a la transformación generacional y al esfuerzo de jugadoras anteriores. Mencionó que generaciones pasadas lucharon para que la situación actual sea posible y opinó que la camada actual ha protagonizado la transición, experimentando distintas etapas del fútbol femenino. Aseguró que el talento siempre ha existido y que ahora, gracias al trabajo realizado, los resultados reflejan esa calidad histórica.

La centrocampista matizó que el éxito del equipo no depende de figuras individuales, aunque reconoció el peso de jugadoras como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Patri Guijarro. Argumentó que la capacidad colectiva ha permitido a España lograr el Mundial incluso cuando algunas de estas referencias estuvieron ausentes o recién salidas de lesiones, consolidando al grupo como una unidad en la que “España está por encima de cualquier nombre”.

En relación con el partido frente a Islandia, Caldentey estableció que el único objetivo es clasificar cuanto antes y destacó la importancia de no menospreciar a ningún rival. Según publicó Europa Press, la jugadora subrayó que para la selección cada enfrentamiento tiene el mismo valor y que el equipo se caracteriza por su deseo de jugar bien y ganar siempre. Puso como ejemplo la atención depositada normalmente sobre duelos de prestigio, como los que se juegan contra Inglaterra, para recordar que en la fase clasificatoria todos los puntos son determinantes.

Sobre el planteamiento de Islandia, la balear advirtió que el conjunto rival se distingue por su fortaleza colectiva y por la incomodidad que generan a las oponentes. Caldentey mencionó en particular a la defensora Viggosdottir y a la delantera Jonsdottir como figuras a considerar, y alertó sobre el peligro que representa Islandia en jugadas de transición y a balón parado.

Según indicó el medio Europa Press, Caldentey admitió afrontar distintos roles tácticos en función de la disposición de sus equipos. Reveló que ha actuado en diversas posiciones tanto en su club, el Arsenal, donde suele ubicarse cerca de la base de la jugada, como con la selección, más orientada a las zonas ofensivas. Remarcó que esa versatilidad le otorga mayor preparación para adaptarse a las necesidades del equipo nacional y afirmó que lo fundamental para ella es “jugar”, sin importar en qué sector del campo deba hacerlo.

Después del compromiso ante Islandia, España tiene programado un duelo en Turquía frente a Ucrania, en un entorno marcado por la tensión regional. Caldentey señaló que la Real Federación Española de Fútbol se mantiene en contacto con la UEFA y otras instituciones para garantizar la seguridad del desplazamiento. Explicó que, según las últimas informaciones trasladadas al grupo, el escenario para el partido resulta seguro y que el viaje está planificado para el jueves, depositando su confianza en las instancias responsables para cualquier decisión al respecto.

Europa Press mencionó que la centrocampista también hizo referencia al récord de asistencia registrado en el estadio Riyadh Air Metropolitano en el encuentro de vuelta de la final de la Liga de Naciones frente a Alemania. La jugadora expresó su deseo de que el público de Castellón de la Plana acuda masivamente al estadio Skyfi Castalia para alentar a la selección, recordando el papel clave de la afición como factor de apoyo y estímulo, así como el “increíble recuerdo” de la última actuación en casa ante un gran número de espectadores.