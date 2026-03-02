Agencias

Lenovo anuncia el despliegue de su IA Qira y presenta nuevos equipos ThinkPad y Yoga preparados para esta tecnología

La firma tecnológica reveló en el Mobile World Congress su estrategia de democratización de la inteligencia artificial personal a través de Qira, una solución que llegará inicialmente a la Idea Tab Pro Gen 2 y progresivamente a más de veinte dispositivos conectados

El despliegue de la inteligencia artificial Qira abarcará inicialmente seis idiomas y llegará a nueve regiones geográficas, como notificó Lenovo durante el Mobile World Congress 2026. Este avance pretende facilitar el acceso a nuevas tecnologías en diferentes partes del mundo, incluyendo variantes regionales como inglés en Estados Unidos, Reino Unido e India; español en Estados Unidos, Latinoamérica y España; además de francés (Francia), italiano (Italia), alemán (Alemania) y portugués (Brasil). Bajo esta estrategia, Lenovo presentó la noticia principal de su agenda: la implementación progresiva de Qira, su solución de inteligencia artificial personal, en más de veinte dispositivos de su ecosistema.

Según informó Lenovo durante el evento, la Tableta Idea Tab Pro Gen 2 será el primer dispositivo equipado con la inteligencia artificial Qira, abriendo camino al despliegue en otros equipos de las familias Yoga, ThinkPad, Legion e IdeaPad. El medio precisó que la integración de Qira ocurrirá por medio de actualizaciones inalámbricas y precargas en los productos, materializando la estrategia de democratización tecnológica de la firma.

Lenovo destacó que Qira funcionará como un asistente personal que coordina la actividad de distintos dispositivos, apoyándose en la conectividad de teléfonos inteligentes o computadoras personales. De acuerdo con la información publicada por Lenovo, la IA está diseñada para mantener la continuidad en la experiencia del usuario y comprender sus intenciones para ofrecer asistencia personalizada, una característica orientada a mejorar la eficacia en los entornos laborales y personales.

Como parte de su enfoque en hardware avanzado, Lenovo aprovechó el Mobile World Congress 2026 para distribuir detalles sobre nuevas generaciones de dispositivos inteligentes. Según consignó la compañía, la gama ThinkPad se renueva con equipos preparados para inteligencia artificial, destinados a usuarios empresariales, mientras que la gama Yoga se orienta a creadores, estudiantes y aficionados a videojuegos.

La nueva línea ThinkPad T incluye mejoras que facilitan las tareas de reparación. Los equipos incorporan componentes fácilmente reemplazables, apoyando la gestión sostenible de las flotas tecnológicas y minimizando los periodos de inactividad, una prioridad de acuerdo a los objetivos ambientales y de servicio de Lenovo, tal como publicó el medio.

El ThinkPad X13 Detachable introduce un diseño orientado a los profesionales híbridos. El dispositivo suma soporte para punteros integrados y facilita los cambios de componentes en campo, lo que permite adaptarse a entornos laborales exigentes y a trabajadores que requieren movilidad continua. Lenovo también anunció el ThinkTab X11, una tableta con sistema operativo Android, desarrollada para responder a las necesidades de entornos industriales y situaciones de trabajo en primera línea, donde la robustez y la portabilidad adquieren una relevancia especial.

Para pequeñas y medianas empresas, la empresa presentó el ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6, que ofrece funciones de colaboración potenciadas por inteligencia artificial junto con opciones multimodales para responder a distintas situaciones laborales. Además, el ThinkVision M16 amplía las posibilidades de pantalla portátil, favoreciendo la productividad y la flexibilidad durante desplazamientos.

En la línea Yoga, Lenovo anunció el Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition, que integra un panel OLED y un diseño convertible adaptado a la creatividad y la portabilidad. Los modelos Yoga Pro 7a e IdeaPad Slim 5i Ultra amplían la oferta de dispositivos inteligentes con capacidades mejoradas orientadas a equilibrar la potencia de procesamiento y la facilidad de transporte, abordando tareas cotidianas y flujos de trabajo creativos tal como detalló la compañía.

En el campo del 'gaming', Lenovo comunicó que amplía su familia de dispositivos con el portátil Legion 7a y la tableta Legion Tab, que cuenta con pantalla de resolución 3K y un sistema de refrigeración avanzado. Estos productos se dirigen especialmente a usuarios que buscan alto rendimiento gráfico y autonomía durante sesiones de juego o trabajo intensivo.

Lenovo expresó que todos estos lanzamientos respaldan su visión de extender la inteligencia artificial personal a un mayor número de usuarios y ámbitos. Según publicó la compañía, la actualización de sus familias de dispositivos garantizará que las ventajas de la IA se encuentren al alcance tanto de profesionales y empresas como de estudiantes y aficionados a la tecnología, a través de adaptaciones para distintos perfiles de usuario y entornos de aplicación.

Además, la implementación progresiva de Qira en dispositivos de múltiples gamas busca asegurar una experiencia unificada, donde la asistencia basada en IA se encuentre disponible sin importar el tipo de equipo. Según la información brindada por Lenovo en el Mobile World Congress 2026, el objetivo a medio plazo apunta a consolidar su ecosistema inteligente, optimizando la interoperabilidad entre hardware y software y facilitando que las innovaciones en IA generen un impacto medible en la productividad y en el acceso global a herramientas tecnológicas avanzadas.

